Diretta Berrettini Sonego/ Atp Marrakech 2024 streaming video tv: derby nei quarti! (oggi 5 aprile)

DIRETTA BERRETTINI SONEGO: DERBY NEI QUARTI!

La diretta di Berrettini Sonego ci farà compagnia venerdì 5 aprile 2024, per i quarti di finale del torneo Atp Marrakech 2024: è iniziata la stagione di tennis sulla terra rossa, il grande appuntamento sarà ovviamente il Roland Garros ma attenzione, perché su questa superficie sono tanti i titoli importanti messi in palio e ne parleremo. Intanto la diretta di Berrettini Sonego vale un posto nei quarti di finale del torneo: potremmo avere dunque due italiani in semifinale, perché uno uscirà da questo intrigante derby mentre l’altro potrebbe essere Fabio Fognini, che sempre oggi giocherà contro quel Pavel Kotov che ha eliminato Flavio Cobolli, togliendoci la possibilità di un’altra sfida tutta tricolore.

Vedremo cosa succederà nella diretta di Berrettini Sonego; certamente parliamo di due giocatori che si devono ritrovare, sia pure per motivi diversi, perché Matteo Berrettini deve fare i conti con una condizione fisica messa a dura prova dagli infortuni che gli hanno condizionato gli ultimi due anni di carriera mentre gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che brillanti per Lorenzo Sonego. Aspettando che il match per il torneo Atp Marrakech 2024 prenda il via, possiamo sicuramente fare qualche analisi circa il momento e cosa ci può dire questo derby italiano, sperando che per uno dei due possa essere un nuovo punto di partenza.

BERRETTINI SONEGO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE L’ATP MARRAKECH 2024

La diretta tv di Berrettini Sonego, quarto di finale al torneo Atp Marrakech 2024, sarà riservata agli abbonati della televisione satellitare: infatti anche questo torneo di categoria 250 viene fornito dall’emittente che si occupa in lungo e in largo di tennis, e che metterà a disposizione il suo canale dedicato Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma con incursioni anche su Sky Sport Uno (201). In assenza di un televisore, come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: i clienti potranno attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BERRETTINI SONEGO: RISULTATI E CONTESTO

Sta per farci compagnia la diretta di Berrettini Sonego: una partita come detto intrigante, chiaramente sotto i riflettori per la presenza di due giocatori italiani che sono chiamati a dare risposte. Berrettini era riuscito a insediarsi stabilmente nella Top Ten del ranking Atp, raggiungendo una storica finale a Wimbledon, ma da quel momento sono passati quasi tre anni ed è iniziato proprio lì il calvario del romano, che ha avuto parecchi problemi agli addominali, non è più riuscito a giocare con costanza ed è anche crollato nel ranking Atp, tanto che oggi occupa addirittura la posizione numero 135 della classifica mondiale.

In proporzione però ha forse fatto peggio Sonego, che è scivolato al numero 61: per il piemontese queste ultime settimane sono state negative ma, in buona sostanza, hanno confermato il trend recente perché, dopo un’ascesa che sembrava essere costante, il nostro tennista ha iniziato a faticare facendoci vedere, questo dicono i campi e i risultati, che forse il suo livello non si possa spingere oltre un certo punto. Sicuramente un quarto di finale nel torneo Atp Marrakech 2024 non è l’appuntamento più scintillante sul circuito, ma il tennis è fatto anche di risalite dal basso e dunque che i due azzurri sfruttino questo derby come trampolino di lancio, poi si vedrà quando arriveranno i grandi tornei…











