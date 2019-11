Diretta Berrettini Thiem/ Atp Finals 2019 streaming video tv: Matteo esce di scena

Berrettini Thiem si gioca alle ore 15:00 italiane di giovedì 14 novembre: alla O2 Arena di Londra l’ultima giornata delle Atp Finals 2019 per il gruppo intitolato a Bjorn Borg è purtroppo un “riempitivo” del programma, visto che il nostro Matteo Berrettini è già stato eliminato dal torneo e non può più andare in semifinale. Anche Dominic Thiem però è sistemato: l’austriaco è sicuro del primo posto nel girone avendo già battuto Roger Federer e Novak Djokovic (grande rimonta contro il serbo), e dunque punta a mettersi in ritmo per il prossimo impegno dovendo anche stare attento a non sprecare troppe energie. Per quanto riguarda Berrettini, gli obiettivi del romano sono almeno due: vincere un set in questo Master di fine stagione e provare a prendersi un successo nel match, per non tornare a casa a mani vuote. Sia come sia è stata una bella esperienza per l’azzurro, che ha riscritto la storia del nostro tennis e sarà grande protagonista il prossimo anno; nel frattempo noi analizziamo alcuni dei temi principali che sono legati alla giornata delle Atp Finals 2019, che scatta ormai tra poco.

DIRETTA ATP FINALS 2019: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2019, e di Berrettini Thiem in questo caso, è riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), con la possibilità per tutti i clienti Sky di seguire la partita del girone anche in diretta streaming video, semplicemente attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo nittoatpfinals.com: qui troverete tutte le informazioni utili sui gironi, le classifiche e i giocatori che sono impegnati alla O2 Arena di Londra.

DIRETTA BERRETTINI THIEM: RISULTATI E CONTESTO

L’esperienza di Matteo Berrettini nelle Atp Finals 2019 è stata sicuramente importante: anche da queste partite il giovane romano può trarre insegnamenti e crescere ulteriormente, presentandosi da grande protagonista alle Atp Finals. Sicuramente il set migliore giocato è il primo contro Roger Federer; l’azzurro avrebbe anche potuto vincere, ma è caduto al tie break e nel secondo parziale non ha sfruttato tre palle break che avrebbero potuto riportarlo sul 4-4, riaprendo i giochi. Adesso si tratta di chiudere nel migliore dei modi il torneo; per Dominic Thiem invece attende una semifinale che è la prima nelle Atp Finals, l’austriaco l’ha conquistata di forza al termine di una partita spettacolare contro Djokovic nella quale ha rimontato un set di svantaggio e poi risalendo in un tie break nel quale era partito male. L’eliminazione di Berrettini era sancita già quando Thiem ha vinto il secondo parziale; invece il ko del serbo ha reso la sua sfida contro Federer un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla semifinale. Dunque, non resta che affidarsi al campo e stare a vedere quello che succederà; speriamo che il nostro Berrettini possa almeno tornare a casa con una vittoria, che sarebbe contro Thiem la seconda in poche settimane e in contesti importanti.



