Diretta Berrettini Thiem/ Streaming video, quote, risultato live (Atp Shanghai 2019)

Berrettini-Thiem, venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 12.30 italiane, sarà una sfida valevole per i quarti di finale del torneo ATP Masters di Shanghai di tennis. Il tennista azzurro, attualmente numero 13 della classifica ATP, sfida il numero 5, l’austriaco reduce da sette vittorie consecutive e soprattutto dal trionfo di Pechino, torneo conquistato con la vittoria in finale contro il greco Tsitsipas. Entrambi i contendenti arrivano all’appuntamento dei quarti di finale di Shanghai senza aver perduto neanche un set finora. Triplo 2-0 di Berrettini prima contro il tedesco Struff, poi nei sedicesimi di finale contro il cinese Garin e negli ottavi contro lo spagnolo Bautista, doppio 2-0 anche per Thiem che ha battuto prima lo spagnolo Carreno-Busta, poi il georgiano Basilashvili. A Pechino la corsa di Berrettini si era al primo turno, nei sedicesimi finali vinti con un secco 2-0 da Andy Murray.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Berrettini-Thiem, venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 12.30 italiane, sarà visibile in diretta e in esclusiva su per tutti gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Arena, numero 204. Sul sito skygo.sky.it collegandosi tramite pc, o con l’applicazione SkyGo tramite dispositivi mobili come tablet o smartphone, sarà visibile la diretta streaming video via internet dell’incontro dei quarti di finale del torneo Masters ATP di Shanghai.

BERRETTINI THIEM, I PRECEDENTI

Berrettini e Thiem si incrociano solo per la seconda volta in una competizione ufficiale. L’unico precedente è la sfida andata in scena sulla terra rossa di Parigi al Roland Garros del 2018, il primo giugno Thiem si è imposto 3 set a 1 contro Berrettini. 6-3, 6-7, 6-3, 6-2 i parziali di una sfida estremamente equilibrata nei primi due set, che ha visto però l’austriaco prendere il largo nei successivi due. In quell’occasione la corsa di Thiem proseguì fino alla finalissima, dopo aver battuto in semifinale un altro tennista italiano, Cecchinato. Nell’atto conclusivo del Roland Garros Thiem fu costretto però ad arrendersi al re della terra rossa, Rafa Nadal, vincente con un perentorio 3-0.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia Snai per scommettere su Berrettini-Thiem, nei quarti di finale dell’ATP Masters di Shanghai, vedono un netto favore del pronostico per il tennista austriaco. Vittoria di Berrettini quotata 2.60, mentre viene proposta a 1.50 la quota relativa alla qualificazione in semifinale di Thiem.



