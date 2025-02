DIRETTA BERRETTINI TSITSIPAS ATP DUBAI 2025: ALTRO TEST PER MATTEO!

C’è attesa per la diretta Berrettini Tsitsipas, che oggi giovedì 27 febbraio chiuderà il programma dei quarti di finale nel torneo Atp Dubai 2025: come orario, saremo intorno alle 17:30 ma forse anche più avanti, a seconda ovviamente di quanto dureranno i match precedenti. Sicuramente è un appuntamento importante per il nostro Matteo Berrettini, che prosegue la sua scalata a un ranking che lo aveva già visto nella Top Ten: l’ultimo torneo giocato dal romano è stato quello di Doha, sempre di categoria 500, in cui Berrettini ha battuto Novak Djokovic per la prima volta in carriera ma poi si è dovuto arrendere a Jack Draper.

Un’eliminazione ai quarti di finale che gli ha comunque permesso di arrivare al numero 30 del ranking; oggi l’azzurro proverà a fare meglio conquistando la semifinale, sapendo comunque che i risultati secchi, per quanto ovviamente facciano morale, servono soprattutto per ritrovare la migliore condizione nel medio e lungo periodo, perché come detto stiamo parlando di un giocatore che, se sano, ha mostrato a più riprese di avere un livello per il quale si gioca gli Slam; la cosa interessante nella diretta Berrettini Tsitsipas è che del greco Stefanos Tsitsipas si può dire qualcosa di molto simile.

COME VEDERE BERRETTINI TSITSIPAS IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per la diretta tv di Berrettini Tsitsipas vi dovrete rivolgere a Sky Sport Uno, numero 201 del decoder satellitare; è disponibile anche il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go o, sempre in abbonamento, la piattaforma Now Tv.

DIRETTA BERRETTINI TSITSIPAS ATP DUBAI 2025: OBIETTIVO MASTERS 1000

Infatti nel presentare la diretta Berrettini Tsitsipas possiamo aggiungere che il greco, oggi numero 11 del ranking, è sicuramente un big: il suo palmarès è più ricco rispetto a quello dell’azzurro perché vi figurano le Atp Finals, tre Masters 1000 che sono stati tutti vinti a Montecarlo e poi anche due finali Slam giocate al Roland Garros e agli Australian Open. Si può dire però che, al netto di questo, le ultime stagioni di Tsitsipas siano state parecchio difficili: un giocatore spesso emotivo e “contrastante” negli atteggiamenti, come anche accusato da alcuni colleghi.

Il rapporto con il padre-allenatore è emblematico: l’anno scorso a Montréal Stefanos cacciò Apostolos dal campo, rompendo definitivamente. Per Berrettini si tratta comunque di un test importante: come detto, Matteo punta la possibilità di andare a giocare gli imminenti Masters 1000 del Nord America con una classifica migliore così da provare a fare quanta più strada possibile, naturalmente poi ci saranno gli Slam da onorare ma intanto vincere il torneo Atp Dubai 2025 sarebbe un ottimo biglietto da visita. Per lui come per l’avversario di oggi: vedremo cosa verrà fuori dalla diretta Berrettini Tsitsipas.