DIRETTA BERRETTINI ZVEREV ATP MONTECARLO 2025: SUBITO BIG MATCH!

Con la diretta Berrettini Zverev ci lanciamo verso il big match che si gioca oggi, martedì 8 aprile, nel secondo turno del torneo Atp Montecarlo 2025: ha pescato malissimo il nostro Matteo Berrettini, che dopo l’esordio vincente contro Mariano Navone si trova subito ad affrontare il numero 1 del seeding. Non c’è dubbio alcuno che, soprattutto sulla terra, Alexander Zverev sia uno dei giocatori più tosti in termini assoluti: per lui parla la carriera, su questa superficie il tedesco ha vinto due volte a Roma e due volte a Madrid oltre ad aver raggiunto la finale del Roland Garros ed essere stato battuto nell’ultimo atto degli Internazionali d’Italia e alla Caja Magica.

Insomma: al netto del ranking, sempre relativo, Zverev è favorito su Berrettini anche se il momento non lo favorisce, perché da quando Jannik Sinner è stato squalificato per doping il tedesco, che aveva iniziato la stagione con la finale agli Australian Open, ha mancato tante occasioni per operare il sorpasso e togliersi lo sfizio di salire al numero 1 della classifica mondiale. Ci attende una super appassionante diretta Berrettini Zverev, un match che normalmente non varrebbe il secondo turno del torneo Atp Montecarlo 2025 ma molto di più, purtroppo sappiamo che il romano sta ancora risalendo la corrente dopo i tanti problemi avuti.

COME SEGUIRE LA DIRETTA BERRETTINI ZVEREV STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Berrettini Zverev saremo sulla televisione satellitare come per tutto il torneo Atp Montecarlo 2025; la diretta streaming video è garantita dall’applicazione Sky Go, sempre per gli abbonati.

DIRETTA BERRETTINI ZVEREV ATP MONTECARLO 2025: UN TEST PER CRESCERE

Attendiamo dunque che la diretta Berrettini Zverev prenda il via: abbiamo detto che si tratta di un match che può valere delle finali, e in effetti i due si sono incrociati una volta per il titolo, tra l’altro sulla terra rossa. Era il 2021, stagione che avrebbe portato Berrettini alla finale di Wimbledon: in quel caso eravamo al Masters 1000 di Madrid, Matteo era partito molto bene ma poi era stato rimontato da Zverev, che si era imposto con il risultato di 6-7 6-4 6-3. È curioso, ma anche indicativo, il fatto che romano e tedesco si siano affrontati solo in Slam o Masters 1000, e anche nel girone delle Atp Finals: un ricordo amaro per Berrettini, che proprio durante quel match si era ritirato.

Ecco: forse possiamo individuare in quel momento a Torino il punto in cui il nostro rappresentante, solido Top Ten e con la possibilità concreta di vincere uno o più Slam, si è dovuto arrendere al suo fisico perché da allora ha saltato parecchi appuntamenti, è inevitabilmente crollato nel ranking e ha iniziato un percorso di lenta risalita verso il top, toccando sicuramente ottimi momenti (a Wimbledon due anni fa ha battuto Zverev al terzo turno, peraltro in tre set) ma anche delusioni. Oggi la diretta Berrettini Zverev può essere un ulteriore momento di slancio per il romano, anche perché battendo il numero 1 ci sarebbero poi possibilità di vincere il torneo Atp Montecarlo 2025.