Diretta Berrettini Zverev/ Streaming video: Matteo in semifinale (ATP Shanghai 2019)

La diretta Berrettini Zverev sarà il piatto forte in ottica italiana oggi, sabato 12 ottobre 2019, alle semifinali del torneo ATP Shanghai 2019, l’ottavo dei nove Masters 1000 della stagione del tennis maschile. L’appuntamento è fissato alle ore 14.00 italiane di oggi pomeriggio, quando nella megalopoli cinese saranno già le 20.00: Berrettini Zverev sarà dunque un nuovo capitolo dell’esaltante 2019 di Matteo Berrettini, che ci sta regalando ormai da mesi tanti risultati eccellenti su tutte le superfici, naturalmente con la perla della semifinale agli Us Open. Anche a Shanghai d’altronde il tennista romano sta dimostrando di essere in grande forma: ieri è arrivata una autorevole vittoria in due set contro Dominic Thiem, oggi ecco la sfida con il tedesco Alexander Zverev, il quale a sua volta ieri ha eliminato niente meno che Roger Federer e di conseguenza non vorrà fermarsi sul più bello. Di sicuro bella sarà questa semifinale, dal pronostico apertissimo: sarà una partita da non perdere…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BERRETTINI ZVEREV

La diretta tv di Berrettini Zverev sarà garantita su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della piattaforma satellitare che detiene i diritti per il torneo ATP Shanghai 2019 così come per tutti i Masters 1000 della stagione. Di conseguenza, sarà disponibile (almeno per gli abbonati Sky) anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA BERRETTINI ZVEREV: IL CONTESTO

Parlando della diretta Berrettini Zverev, potremmo dire che in questo momento Matteo sembra vivere una favola, che però è una solida realtà grazie alle qualità del tennista romano che in questo memorabile anno ha già vinto la bellezza di 39 partite nel circuito Atp. Shanghai è un altro capitolo importante, perché fino a settimana scorsa Matteo Berrettini non aveva ancora mai vinto nemmeno una partita nel tabellone principale di un torneo Masters 1000 sul cemento (superficie sulla quale è comunque arrivato in semifinale agli Us Open) e adesso invece eccolo fra i primi quattro del massimo torneo cinese. L’incrocio avrebbe potuto essere una affascinante semifinale con Roger Federer, tuttavia ieri Alexander Zverev ha sconfitto con pieno merito il re svizzero e di conseguenza eccoci pronti a vivere Berrettini Zverev, match comunque intrigante fra due dei migliori giovani emergenti – anche se Zverev frequenta le posizioni di vertice certamente da più tempo rispetto a Berrettini – che si stanno anche contendendo un posto nelle Finals di Londra.



