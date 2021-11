DIRETTA/ Besiktas Ajax streaming video tv: Irfan Peljto è l’arbitro del match

DIRETTA BESIKTAS AJAX: L’ARBITRO

In attesa del fischio iniziale di Besiktas Ajax andiamo a vedere chi sarà a dirigerla cioè Irfan Peljto. Al suo fianco, o meglio ai suoi lati, troveremo Senad Ibrisimbegović e Davor Beljo. Il quarto arbitro sarà Miloš Gigovic con var l’italiano Marco Guida e l’Avar il connazionale Daniele Doveri. Nonostante il nome Peljto faccia pensare a un sudamericano l’arbitro è bosniaco, nato a Sarajevo il 18 luglio del 1984. Il suo debutto in prima divisione nel suo paese arriva il 27 luglio del 2013 quando dirige Rudar Prijedor-Radnik Bijeljina.

Nel 2015 diventa internazionale con il suo debutto tra nazionali arrivato però “solamente” l’8 giugno del 2019 quando fischia in Belgio Kazakistan. Ha già diretto una squadra turca in questa stagione nel ridondante 0-3 del Fenerbahce lo scorso 4 novembre nella gara in Belgio contro il Royal Antwerp. In carriera ha diretto 291 partite ufficiali tirando fuori il rosso diretto per 983 volte. Non ama molto però le espulsioni basti pensare che di rossi diretti ne abbiamo visti solo 16 mentre di espulsioni per doppia ammonizione 25. L’arbitro è in grado di far correre la partita ma di essere anche molto fiscale, soprattutto i difensori sono avvertiti.

DIRETTA BESIKTAS AJAX STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Besiktas Ajax sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

FAVORITI GLI OSPITI!

Besiktas Ajax, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 18.45 presso ilVodafone Park di Istanbul, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Testacoda a Istanbul per le due squadre nel girone C che hanno vissuto un cammino diametralmente opposto in questa edizione di Champions. L’Ajax si è già preso qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto in classifica grazie a quattro vittorie su quattro, compreso il doppio successo sul Dortmund che ha chiuso i conti nella corsa al passaggio del turno.

E’ solo all’ultimo posto con 0 punti il Besiktas, con i turchi che hanno invece perso tutti i match disputati, dimostrandosi probabilmente poco pronti rispetto alle esigenze di inizio stagione, con la massima competizione europea da affrontare. Soprattutto, il Besiktas nelle quattro partite disputate finora in Champions ha segnato solamente 2 gol subendone ben 12, in un quadro che ne ha sancito rapidamente l’esclusione anche dalla corsa al terzo posto e dal possibile ripescaggio in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS AJAX

Le probabili formazioni della diretta Besiktas Ajax, match che andrà in scena al Vodafone Park di Istanbul. Per il Besiktas, Sergen Yalcin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ersin Destanoğlu; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz; Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin; Batshuayi. Risponderà l’Ajax allenato da Erik Ten Hag con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Besiktas Ajax, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 7.25 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 5.25 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.37 volte l’importo investito.



