Diretta Besiktas Brindisi/ Streaming video tv: i numeri della Happy Casa (basket)

Ci avviciniamo sempre più alla diretta di Besiktas Brindisi, spulciamo allora tra i numeri della Happy Casa di coach Frank Vitucci in questa stagione. L’andamento finora a dire il vero è stato migliore in campionato piuttosto che in Coppa, dove la qualificazione agli ottavi è al momento a rischio. Concentriamo però adesso la nostra attenzione sulla Champions League che oggi è di attualità, dunque possiamo osservare che abbiamo per Brindisi quattro vittorie a fronte di ben sei sconfitte nelle dieci partite sinora disputate, con un bilancio clamorosamente opposto fra casa e trasferta. Quattro vittorie infatti al PalaPentassuglia su cinque partite disputate (unica sconfitta contro il Digione), cinque sconfitte su cinque però lontano dall’Italia. La differenza punti è leggermente negativa (-13) a causa di 869 punti segnati e 882 subiti. Il dato a dire il vero è molto positivo per quanto riguarda l’attacco che è il migliore del girone, ma pessimo in difesa, che è invece la peggiore del raggruppamento. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Besiktas Brindisi non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

PARLA VITUCCI

Aspettiamo la diretta di Besiktas Brindisi, settimana scorsa la precedente uscita in Champions League di Brindisi era stata una sconfitta casalinga contro il Digione, prestazione che il coach della Happy Casa, Frank Vitucci, aveva commentato in questi termini alla fine della partita: “Spiace perdere per la prima volta in casa in coppa ma l’avversario oggi era di quelli difficili e ben preparati. Il 62% al tiro da 3 punti del Dijon è una percentuale di grande valore nell’economia di una partita in cui abbiamo capito dopo tre quarti cosa fare per metterli in difficoltà e cambiare l’inerzia del match. Non è stato abbastanza ma lo spirito di gruppo sicuramente è da elogiare. Il loro gioco molto fisico e aggressivo ci ha sorpreso, ma ciò non doveva accadere soprattutto se rapportato alla decima giornata di Champions disputata. L’arbitraggio si è comportato di conseguenza. Siamo nel girone più equilibrato della manifestazione, in cui tutto può ancora accadere. Ora dobbiamo lavorare duro sui nostri errori e giocarci nelle prossime quattro partite tutte le chances che abbiamo per entrare nelle prime quattro”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Besiktas Brindisi, in diretta dalla Besiktas Akatlar Arena di Istanbul, si gioca alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 14 gennaio, per la undicesima giornata del gruppo D della Champions League 2019-2020 di basket. La Happy Casa Brindisi finora ha raccolto quattro vittorie e sei sconfitte, un rendimento che sarebbe insufficiente per entrare nelle prime quattro in classifica che si qualificheranno agli ottavi al termine della stagione regolare. I pugliesi prima di Natale avevano rimediato una sconfitta a Bonn, l’anno nuovo è iniziato con una pesante sconfitta casalinga contro il Digione e di conseguenza stasera Besiktas Brindisi sarà un bivio forse decisivo per le ambizioni della Happy Casa. Un colpaccio pugliese rimetterebbe Brindisi in linea con le speranze di qualificazione, mentre se vincesse il Besiktas (anche per i turchi finora il bilancio è 4-6) la strada si farebbe molto più complicata.

DIRETTA BESIKTAS BRINDISI: IL CONTESTO

Dunque servirà l’impresa per la Happy Casa nella diretta di Besiktas Brindisi. Gli uomini di coach Frank Vitucci finora hanno rimediato solamente sconfitte in trasferta in questa edizione della Champions League: il buon rendimento casalingo ha consentito a Brindisi di rimanere in corsa, ma se si vorrà avanzare nella competizione sarà necessario iniziare a combinare qualcosa di buono anche lontano dalla Puglia, anche se giocare a Istanbul non è mai facile per chiunque. Il Besiktas d’altronde ha già perso due volte in trasferta, di conseguenza espugnare il loro campo non è di per sé un’impresa così difficile. Servirà però naturalmente la migliore versione esterna di Brindisi, quella che in Champions League non abbiamo ancora visto ma che in campionato abbiamo ammirato ad esempio al Forum, in occasione della vittoria a Milano. L’obiettivo è chiaro, altrimenti la strada si farà davvero in salita…



