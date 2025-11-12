Diretta Besiktas Trento streaming video tv: orario e risultato live per la partita nella Eurocup di basket, oggi mercoledì 12 novembre 2025

DIRETTA BESIKTAS TRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Ci sono due precedenti negativi da provare a sfatare nella diretta Besiktas Trento, che avrà inizio fra pochissimo a Istanbul. I turchi e la Dolomiti Energia si sono infatti affrontati per la prima volta nella scorsa stagione della Eurocup, con due vittorie del Besiktas come verdetto. La prima volta assoluta fu a Trento il 28 novembre 2024, ma l’Aquila fu costretta a cedere per 68-83 al cospetto degli ospiti turchi, poi capaci di concedere il bis nella partita di ritorno a Istanbul, giocata il 5 febbraio scorso e terminata con il Besiktas vittorioso per 79-75.

DIRETTA/ Olimpia Lubiana Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (oggi 12 novembre 2025)

Un ricordo quindi non del tutto negativo: Trento se la giocò fino agli ultimi secondi, per la precisione furono due tiri liberi di Derek Needham a chiudere la contesa in favore del Besiktas a soli sei secondi dalla sirena. Un precedente tutto sommato di buon auspicio, al quale tuttavia provare a cambiare il finale nella diretta Besiktas Trento: questo è l’obiettivo dell’Aquila, parola al campo per scoprire se ci riuscirà! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cremona Trento (risultato finale 92-83): Steward è stato ingiocabile! (oggi 6 novembre 2025)

BESIKTAS TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’abbonamento a Sky Sport copre la Eurocup e quindi anche la diretta Besiktas Trento in tv, per la quale potrete usufruire anche della diretta streaming video.

BESIKTAS TRENTO: SOGNANDO L’AGGANCIO

Appuntamento alle ore 18.00 italiane di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, per la diretta Besiktas Trento, che si giocherà presso il Bjk Gain Sports Complex di Istanbul per la settima giornata del girone B della Eurocup di basket 2025-2026, una trasferta certamente ostica per l’Aquila che però è in perfetta linea per la qualificazione alla fase successiva.

DIRETTA/ Venezia Amburgo (risultato finale 90-55): Reyer sugli scudi! (oggi 5 novembre 2025)

La Dolomiti Energia Trento si è infatti rilanciata molto bene grazie alle ultime due vittorie consecutive che hanno portato l’Aquila a un bilancio in perfetto equilibrio con tre vittorie e altrettante sconfitte nelle sei partite di Eurocup finora giocate, al termine dello scorso turno era sesto posto, cioè l’ultimo utile per andare avanti.

La situazione è naturalmente ancora molto incerta, come è normale che sia dato che siamo ancorare girone d’andata e per la precisione a un terzo del cammino che sarà di 18 giornate nella stagione regolare, la trasferta sul campo del Besiktas potrebbe essere molto utile in caso di vittoria, perché un colpo esterno sposterebbe gli equilibri.

Il Besiktas GAIN Istanbul infatti finora ha ottenuto quattro vittorie e due sconfitte, il match casalingo offre ai turchi l’occasione di allungare ma Trento sogna il colpo che varrebbe l’aggancio e un netto passo avanti verso le prime sei posizioni finali, quindi ci attendiamo davvero tanto dalla diretta Besiktas Trento…

DIRETTA BESIKTAS TRENTO: PER CONFERMARE LA CRESCITA

Dopo una partenza problematica, l’Aquila vola a Istanbul per cercare conferme agli ultimi risultati positivi nella diretta Besiktas Trento. Nelle scorse settimane avevamo evidenziato un rendimento più positivo in trasferta piuttosto che in casa, per fortuna otto giorni fa è arrivato anche il primo successo casalingo contro il Lietkabelis mentre adesso si torna a giocare lontano da casa e allora evidenziamo che l’Aquila vanta ben due vittorie su tre partite finora disputate lontano da Trento, con l’unica sconfitta che è arrivata a Londra.

Per il resto, c’era stata alla seconda giornata la divertente vittoria a Podgorica segnando ben 107 punti contro il Buducnost e poi il successo anche ad Atene sul campo del Panionios, che ha aperto la prima doppietta di vittorie europee stagionali per Trento proseguita poi con l’affermazione contro i lettoni. Confermare una volta di più l’ottima attitudine in trasferta sarebbe ancora più prezioso contro il Besiktas, che finora in casa ha vinto tre partite su tre. Un dato che spiega bene come mai un successo nella diretta Besiktas Trento sarebbe un colpo davvero prezioso…