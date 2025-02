DIRETTA BESIKTAS TRENTO: EPILOGO IN TURCHIA!

Calerà il sipario sulla Eurocup 2024-2025 per l’Aquila questa sera, l’appuntamento è un po’ triste dal punto di vista italiano nella diretta Besiktas Trento, che si giocherà alle ore 18.00 italiane di questa sera, mercoledì 5 febbraio 2025, naturalmente a Istanbul e per la precisione presso il Besiktas Fibabanka Sports Complex, casa della sezione basket di una delle più celebri polisportive della metropoli turca. La posta in palio nella diretta Besiktas Trento sarà significativa proprio per i padroni di casa del Besiktas Fibabanka Istanbul, che finora hanno raccolto nove vittorie e otto sconfitte e devono determinare la loro posizione nel girone A.

Ovviamente giocare in casa contro una squadra già eliminata chiama il Besiktas alla vittoria, mentre la Dolomiti Energia Trento non può chiedere altro che cercare di chiudere con dignità, al termine di una Eurocup piuttosto modesta, consci vittorie a fronte però di ben undici sconfitte, che hanno determinato con anticipo la matematica certezza dell’eliminazione per Trento. Oggi in teoria c’è davvero poco da chiedere, ma è comunque il passo d’addio e quindi lo si deve onorare nel migliore dei modi nella diretta Besiktas Trento.

BESIKTAS TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Besiktas Trento in tv sarà per gli abbonati sui canali di Sky Sport, quindi con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv, ma in questo caso pure per gli abbonati Dazn.

DIRETTA BESIKTAS TRENTO: UN BILANCIO CONCLUSIVO

Approfittiamo allora della diretta Besiktas Trento per fare un bilancio sulla stagione in Eurocup della Dolomiti Energia. Per il quarto anno consecutivo purtroppo l’Aquila uscirà di scena già al termine della stagione regolare, in palio c’è giusto il simbolico obiettivo delle sette vittorie, lo stesso numero della scorsa stagione. Appare comunque ormai evidente la difficoltà di Trento in campo europeo, è un peccato se si pensa invece al ruolo di splendida protagonista nel nostro campionato di Serie A, dove i ragazzi di coach Paolo Galbiati sono addirittura la capolista solitaria in classifica.

In Eurocup invece la musica è stata ben diversa, fin dal principio sotto il 50% di successi e con una triste serie di sei sconfitte in sette partite fra il 12 novembre e il 7 gennaio che hanno di fatto messo fine a ogni speranza. In seguito l’Aquila per la prima volta ha infilato un paio di vittorie consecutive, che però non sono bastate: dopo l’eliminazione ecco un pessimo -26 casalingo contro i Wolves Vilnius, ecco perché oggi sarebbe bello almeno chiudere con dignità nella diretta Besiktas Trento…