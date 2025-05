DIRETTA BETIS CHELSEA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Al via la finale di Conference League, la diretta Betis Chelsea scriverà un nome nuovo nell’albo d’oro e per la Spagna sarebbe la prima volta, mentre per l’Inghilterra ha già vinto una volta il West Ham. Non solo: per il Betis Siviglia sarebbe in assoluto il primo titolo internazionale, dal momento che in bacheca ci sono solo un campionato nazionale nel 1935 e tre Coppe del Re, mentre il Chelsea completerebbe il poker avendo già vinto le altre tre Coppe europee compresa la defunta Coppa delle Coppe.

Albo d'oro Conference League/ Betis o Chelsea: chi sarà il vincitore? (oggi 28 maggio 2025)

Quanto invece ai precedenti fra le due squadre, ci sono quattro partite tra i quarti della Coppa delle Coppe 1998 (che poi avrebbe vinto proprio il Chelsea) e la fase a gironi della Champions League 2005-2006, con un bilancio favorevole agli inglesi in virtù di tre vittorie dei Blues e un solo successo per gli spagnoli, ma parliamo di 20 o più anni fa, quindi sono più che altro delle curiosità statistiche prima di leggere le formazioni ufficiali e poi buttarci definitivamente sulla cronaca della diretta Betis Chelsea!

Probabili formazioni Betis Chelsea/ Quote: chi gioca la finale? (Conference League, oggi 28 maggio 2025)

BETIS (4-3-3): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Ri. Rodriguez; Fornals, Isco, Johnny Cardoso; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. Allenatore: Manuel Pellegrini CHELSEA (4-2-3-1): F. Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, M. Caicedo; Madueke, Palmer, Pedro Neto; N. Jackson. Allenatore: Enzo Maresca (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

In palio la quarta edizione del trofeo nella finale di Conference League, parliamo della diretta Betis Chelsea che avrà luogo alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 28 maggio 2025, presso lo Stadio municipale di Breslavia, in Polonia. Curiosamente, sia il Betis Siviglia sia il Chelsea ai quarti di finale hanno superato squadre polacche, poi gli inglesi in semifinale hanno travolto il Djurgården, mentre gli spagnoli hanno dovuto lottare decisamente di più nella semifinale più incerta, cioè quella che ha negato alla Fiorentina quella che per i viola sarebbe stata la terza finale consecutiva di Conference League.

Moviola di Fiorentina Real Betis/ Rigore richiesto dai viola e proteste per i pochi cartellini (9 maggio 2025

La competizione Uefa minore è un bel giro d’Europa, ma infine il trofeo sarà conteso da squadre di due campionati big. Per il Betis Siviglia ci sarebbe la grande gioia di vincere per la prima volta nella storia una Coppa europea, mentre il Chelsea vincerebbe anche l’unica competizione che manca ai Blues, mentre nulla cambierà verso la prossima stagione, perché il Betis è già in Europa League e il Chelsea in Champions grazie ai rispettivi campionati. Questo però nulla toglie al fascino di un match con in palio la Conference League, chi avrà la meglio nella diretta Betis Chelsea?

BETIS CHELSEA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Anche in chiaro grazie a Tv8, la diretta Betis Chelsea in tv sarà inoltre per gli abbonati sui canali di Sky Sport. Di conseguenza, come sempre in questi casi, ecco Sky Go, Now Tv e il sito di Tv8 per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS CHELSEA

Le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni cosa ci dicono sulla diretta Betis Chelsea? Pellegrini dovrebbe schierare gli spagnoli secondo il modulo 4-2-3-1 con il portiere Adrian protetto dai quattro difensori Sabaly, Bartra, Natan e Rodriguez; in mediana sarà fondamentale il ruolo di Cardoso e Fornals; nel reparto offensivo ecco Antony a destra, con Isco trequartista centrale e Ezzalzouli a sinistra in appoggio al centravanti Bakambu.

Il Chelsea invece ha un allenatore italiano, Enzo Maresca si giocherà la finale di Conference League con un modulo speculare 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Jorgensen tra i pali; il terzino destro James per aprire la difesa con Adarabioyo, Badiashile e dall’altra parte Cucurella; nel cuore del centrocampo dovrebbero giocare Caicedo e Dewsbury-Hall; sulla trequarti da destra a sinistra Madueke, Palmer e Sancho, con Jackson prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai ci ricordano che nel pronostico sulla diretta Betis Chelsea sono sulla carta nettamente favoriti gli inglesi. Infatti il segno 2 è quotato a 1,83 contro il valore di 4,50 per il segno 1, con il Betis formalmente “in casa”, mentre il segno X è proposto a 3,45.