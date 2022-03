Diretta/ Betis Eintracht streaming video e tv. Sfida tra outsider (Europa League)

DIRETTA BETIS EINTRACHT: MATCH INTRIGANTE!

Betis Eintracht, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 18.45 presso l’Estadio Benito Villamarin di Siviglia sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sfida tra outsider con il Betis che ha superato i play off battendo lo Zenit San Pietroburgo mentre l’Eintracht si ripresenta ai nastri di partenza della competizione dopo il primo posto nella fase a gironi.

Betis in difficoltà nelle ultime sfide della Liga, due sconfitte consecutive e l’ultimo ko contro l’Atletico Madrid che ha sbalzato fuori la squadra allenata da Pellegrini dalla zona Champions, anche se i biancoverdi hanno raggiunto la finale di Copa del Rey, eliminando in semifinale il Rayo Vallecano. L’Eintracht Francoforte ha calato il poker nell’ultima partita di Bundesliga in casa dell’Hertha Berlino, restando a metà classifica e reagendo dopo una serie di tre sconfitte consecutive nel campionato tedesco.

DIRETTA BETIS EINTRACHT STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Betis Eintracht è su Sky Sport (canale 254): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS EINTRACHT

Le probabili formazioni della diretta Betis Eintracht, match che andrà in scena all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Per il Betis, Manuel Pellegrini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bravo, Sabaly, Bartra, Ruiz, Guardado, Carvalho, Akouokou, Joaquin, Fekir, Ruibal, Iglesias. Risponderà l’Eintracht allenato da Oliver Glasner con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Trapp, Tuta, Hinteregger, N’Dicka, Knauff, Jakic, Sow, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Betis Eintracht, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Betis con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Eintracht, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

