DIRETTA BETIS FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

In assenza di precedenti ufficiali per la diretta Betis Fiorentina, che sarà una partita inedita a livello di competizioni ufficiali Uefa, possiamo sfoderare una piccola curiosità, cioè la partita del 25 ottobre 2007 nella fase a gironi della Coppa Uefa di quella stagione. L’avversario della Fiorentina quella sera era il Villarreal, che però in panchina aveva Manuel Pellegrini, attuale allenatore del Betis Siviglia – con il quale invece non ha alcun precedente Raffaele Palladino, attuale allenatore dei viola. Ovviamente è poco più che una curiosità a così tanti anni di distanza, per di più con una squadra diversa, tuttavia ricordiamo che quella sera in casa del Villarreal terminò con un pareggio per 1-1.

I gol furono di Christian Vieri per la Fiorentina e Joan Capdevila per il pareggio del Villarreal, su colpo di testa da una punizione calciata da Giuseppe Rossi, che poi sarebbe passato ai viola. Curiosità quindi simpatica, ma ovviamente adesso è meglio leggere le formazioni ufficiali per la diretta Betis Fiorentina! BETIS (4-3-3): Fran Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. Allenatore: Manuel Pellegrini FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, L. Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Betis Fiorentina, come seguire la partita

La diretta Betis Fiorentina potrà essere comodamente seguita dalle 21.00 da tutti gli interessati a cui infatti basterà collegarsi a TV8, canale 8 del digitale terrestre, dove la partita sarà in chiaro, in alternativa anche Sky Sport trasmette l’incontro sia al canale Sky Sport Uno che in diretta streaming video tramite NowTv e SkyGo.

Betis Fiorentina, viola a Siviglia per la semifinale

Lo Stadio Benito Villamarin ospiterà la diretta Betis Fiorentina valida per l’andata delle semifinali di Conference League, coppa che entrambe le squadre sognano di vincere essendo partite tra le favorite della competizione insieme con il Chelsea, i viola sono alla loro terza partecipazione e nei due anni passati sono sempre arrivati in finale senza però riuscire a vincerla venendo sconfitti prima dal West Ham e poi dall’Olympiacos.

Per la squadra di Siviglia invece è la prima partecipazione alla competizione e la stanno certamente onorando, stanno vivendo un ottimo momento anche ne La Liga dove ad oggi sarebbero qualificati alla prossima Europa League, il merito non può che essere dato ai giocatori più talentuosi, Isco e Antony.

Probabili Formazioni Betis Fiorentina, protagonisti della sfida

Per la diretta Betis Fiorentina i tecnici metteranno in campo i loro undici migliori per evitare a tutti i costi la sconfitta, Manuel Pellegrini si affiderà ai suoi giocatori di coppa e quindi 4-2-3-1 Vieites in porta, Sabaly, Llorente, Natan e Rodriguez in difesa, Johnny e Pablo Fornals in mediana, Antony, Isco e Jesus Rodriguez sulla trequarti e Bakambu in attacco. Raffaele Palladino invece potrebbe dover rinunciare ancora a Moise Kean e quindi schierarsi con un 3-5-2 con De Gea, Pongracic, Pablo Mari e Ranieri, Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli e Gosens, Gudmundsson e Beltran.

Diretta Betis Fiorentina, quote e possibile esito finale

Per i bookmakers la favorita per la diretta Betis Fiorentina è la squadra spagnola che dalla sua ha sicuramente il vantaggio di giocare in casa in uno stadio caldissimo con l’appoggio di tutto il suo popolo, le grandi prestazioni dei suoi talenti poi fanno ben sperare i biancoverdi per il passaggio del turno nella doppia sfida, i viola invece dovranno sfruttare le lacune difensive della squadra di Pellegrini e difendersi in maniera organizzata.

Per bet365 la vittoria del Real Betis è molto probabile e quindi la quota è la più bassa pari a 1.67, la vittoria della Fiorentina invece è il risultato più difficile pagato 4.75, il pareggio sta a metà strada con un valore di 3.90.