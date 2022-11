Diretta/ Betis HJK Helsinki streaming video e tv. Giochi già fatti (Europa League)

DIRETTA BETIS HJK HELSINKI: PASSERELLA FINALE…

Betis HJK Helsinki, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, sarà una sfida valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Europa League. Giochi già fatti per le due squadre nel raggruppamento che vede protagonista anche la Roma: gli spagnoli hanno già blindato il primo posto, con 6 punti di vantaggio sui giallorossi e sul Ludogorets dopo l’ultima vittoria conquistata proprio sul campo dei bulgari.

Ultimi con un solo punto conquistato contro il Ludogorets i finlandesi dell’HJK Helsinki, comunque soddisfatti di aver riportato dopo diverso tempo una squadra finlandese nella fase a gironi di una competizione europea. Sfida che sarà dunque utile ai rispettivi allenatori per fare turn over, nella Liga spagnola il Betis Siviglia ha appena riagganciato il terzo posto grazie all’importante vittoria esterna sul campo della Real Sociedad, i finlandesi comandano la classifica ma sono tallonati ad un solo punto di distanza dal KuPS.

BETIS HJK HELSINKI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Betis HJK Helsinki sui canali Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 254) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Betis HJK Helsinki, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS HJK HELSINKI

Le probabili formazioni della diretta Betis HJK Helsinki, match che andrà in scena all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Per il Betis, Manuel Pellegrini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silva, Moreno, Gonzalez, Felipe, Sabaly, Guardado, Rodriguez, Juanmi, Joaquin, Canales, Iglesias. Risponderà l’HJK Helsinki allenato da Toni Koskela con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Hazard, Peltola, Tenho, Raitala, Terho, Vaananen, Hetemaj, Soiri, Olusanya, Radulovic, Boujellab.

BETIS HJK HELSINKI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Betis HJK Helsinki, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Betis con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo dell’HJK Helsinki, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.











