DIRETTA BETIS JAGIELLONIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Betis Jagiellonia: non si può non parlare della rivelazione polacca, lo Jagiellonia ha fatto benissimo in una Conference League nella quale era addirittura in forse la qualificazione ai playoff. La campagna europea è iniziata a fine luglio con i preliminari di Champions League, poi si è passati dall’Europa League (doppia sconfitta contro l’Ajax) e infine al girone di Conference League, iniziato con tre vittorie tra cui quella contro il Copenaghen e poi passato da due pareggi e una sconfitta, lo Jagiellonia si è così dovuto accontentare di giocare il turno intermedio.

Qui però i polacchi hanno nuovamente stupito: il Backa Topola è stato eliminato con un doppio 3-1, poi è stato il turno del Cercle Brugge, sulla carta superiore, e qui decisivo è stato il netto 3-0 maturato alla Chorten Arena, perché al ritorno i belgi hanno segnato due gol e sfiorato una rimonta che sarebbe stata davvero beffarda per i giallorossi. Invece siamo qui a raccontare un sorprendente quarto di finale, con gli andalusi favoriti ma certamente tutto da giocare: possiamo lasciare la parola al campo perché ci siamo davvero, la diretta Betis Jagiellonia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA BETIS JAGIELLONIA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Betis Jagiellonia potrete farlo su Sky, sottoscrivendo l’abbonamento Calcio. Lo stesso discorso riguarda la diretta streaming che permetterà la visione del match su Sky Go.

BETIS JAGIELLONIA, ANDATA IN SPAGNA

Sulla carta non dovrebbero esserci dubbi sulla diretta Betis Jagiellonia, andata dei quarti di finale di Conference League in programma giovedì 10 aprile 2025 alle ore 21:00, ma nel calcio non è mai detta l’ultima parola.

Il Betis per arrivare fin qui hanno eliminato il Gent vincendo 3-0 nel primo round e perdendo di misura il ritorno mentre contro il Guimaraes, secondi classifica nel girone unico, c’è stato il pareggio all’andata per 2-2 e il 4-0 per gli spagnoli al ritorno.

Il Jagiellonia invece ha dovuto superare nel primo turno della fase ad eliminazione diretta il TSC, vincendo entrambe le gare per 3-1. Qualche brivido invece agli ottavi poiché dopo il 3-0 inflitto al Cercle Brugge, al ritorno c’è stato un 2-0 per i belgi che hanno sfiorato la rimonta.

LE PROBABILI FORMAZIONI BETIS JAGIELLONIA

Il Real Betis giocherà con il modulo 4-2-3-1. In porta Adrian, protetto dal quartetto Perraud, Bartra, Natan e Ruibal. In mediana spazio a Altimira e Cardoso con Antony, Isco e Fornals alle spalle dell’unico centravanti Cucho.

Il Jagiellonia risponderà con l’assetto tattico 3-4-3. Tra i pali Abramowicz, difesa composta da Moutinho, Ebosse e Skrzypczak. Agiranno da esterni Wojtuszek e Kubicki con Romanczuk e Semedo a centrocampo. In attacco Imaz, Churlinov e Pululu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BETIS JAGIELLONIA

Ci sono pochi dubbi su questa partita poiché il Betis è quotato 1.25 mentre il Jagiellonia a undici volte la posta in palio, pareggio a 6.30. Gol e No Gol rispettivamente a 1.91 e 1.80.