DIRETTA/ Betis Ludogorets video streaming tv: l’arbitro è Andris Treimanis

DIRETTA BETIS LUDOGORETS: L’ARBITRO

In attesa della diretta di Betis Siviglia Ludogorets diamo uno sguardo alla squadra degli arbitri. Il fischietto principale sarà il lettone Andris Treimanis con guardalinee Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjoņņikovs, mentre il quarto uomo sarà Aleksandrs Golubevs. Come Var troveremo il polacco Tomasz Kwiatkowski e Avar il tedesco Marco Fritz. Andris Treimanis è nato a Kuldiga il 16 marzo del 1985. Protagonista di diverse buone stagioni in Virsliga è uno che ha anche buona esperienza europea tanto che è internazionale dal 2011.

Nel 2019 è rientrato nella squadra degli arbitri per gli Europei Under 21 e nello stesso anno ha diretto la finale del Mondiale Under 17 in Brasile tra i verdeoro e il Messico. In 421 gare in carriera ha tirato fuori 1743 cartellini gialli, 39 rossi diretti e 59 espulsioni per doppio giallo. Non è dunque uno che ammonisce molto, ma attenzione in area di rigore perché dagli undici metri ha mandato le squadre arbitrate per 153 volte una media dunque superiore a un rigore ogni quattro gare.

BETIS LUDOGORETS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Betis Ludogorets sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go, nel contenitore Diretta Gol. Betis Ludogorets, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

BETIS LUDOGORETS: GLI SPAGNOLI VOGLIONO ALLUNGARE!

Betis Ludogorets, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida al vertice nel girone della competizione che comprende anche la Roma: i bulgari hanno battuto proprio i giallorossi all’esordio in Europa League, mentre il Betis Siviglia non ha avuto problemi andando ad espugnare il campo dell’HJK Helsinki con un secco 0-2.

La formazione andalusa è reduce anche da un successo di misura nella Liga contro il Villarreal, terza in campionato alle spalle di Real Madrid e Barcellona. I bulgari nel campionato di casa hanno calato il poker in trasferta in casa del Botev Vratsa e mantengono la prima posizione in classifica a braccetto con il CSKA Sofia. Sarà il primo incrocio in assoluto nelle Coppe Europee tra il Betis e la formazione di Razgrad.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS LUDOGORETS

Le probabili formazioni della diretta Betis Ludogorets, match che andrà in scena all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia. Per il Betis, Manuel Pellegrini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silva, Sabaly, Felipe, Pezzella, Moreno, Rodirguez, Carvalho, Henrique, Canales, Rodri, Iglesias. Risponderà il Ludogorets allenato da Ante Simundza con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Padt, Nedyalkov, Terziev, Plastun, Karnicnik, Yordanov, Nonato, Delev, Rick, Despodov, Tissera.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Betis Ludogorets, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Betis con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Ludogorets, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.75.











