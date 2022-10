Diretta/ Betis Roma streaming video e tv. Sfida cruciale (Europa League)

DIRETTA BETIS SIVIGLIA ROMA: IMPRESA IMPOSSIBILE PER MOU!

Betis Siviglia Roma, in diretta giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 18.45 presso l’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, sarà una sfida valida per la 4^ giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida cruciale per la Roma che dopo la sconfitta dell’andata si trova a 6 dagli andalusi e anche dietro di un punto da Ludogorets secondo nel girone. Per i giallorossi non vincere significherebbe dire addio al primo posto e alla possibilità di saltare i play off a febbraio, una nuova sconfitta metterebbe in bilico anche il secondo posto.

Giallorossi che in campionato hanno centrato la seconda vittoria consecutiva contro il Lecce, salendo a quota 19 punti agganciati al treno delle prime posizioni. Mourinho ha dovuto però fare i conti con l’infortunio di Paulo Dybala, sicuramente indisponibile per questa trasferta in attesa di conoscere gli esatti tempi di recupero. Il Betis nella Liga spagnola è reduce da un pari senza reti in casa del Valladolid e occupa il quarto posto in classifica in coabitazione con Atletico Madrid e Real Sociedad.

BETIS SIVIGLIA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Betis Siviglia Roma sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (Sky Sport Uno canale 201 e anche sul canale 252) per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini di Betis Siviglia Roma in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS SIVIGLIA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Betis Siviglia Roma, match che andrà in scena all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Per il Betis, Manuel Pellegrini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Claudio Bravo; Ruibal, E. Gonzalez, Ger. Pezzella, J. Miranda; William Carvalho, Guardado; Luiz Henrique, Canales, Fekir; Willian José. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini; Belotti, Abraham.

BETIS SIVIGLIA ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Betis Siviglia Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Betis con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











