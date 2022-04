DIRETTA/ Betis Siviglia Valencia video streaming tb: l’albo d’oro della Coppa del Re

DIRETTA BETIS SIVIGLIA VALENCIA: L’ALBO D’ORO

In avvicinamento alla diretta di Betis Siviglia Valencia, finale della Coppa del Re 2021-2022, dobbiamo spendere qualche parola in più sull’albo d’oro della prestigiosa Coppa di Spagna. Parliamo innanzitutto delle due finaliste odierne, per osservare che il Valencia vanta ben otto vittorie della Coppa del Re, ottenute negli anni 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008 e infine 2019, ponendo la società al quinto posto alle spalle di Barcellona (che è primo con 31 vittorie), Athletic Bilbao (23), Real Madrid (19) e Atletico Madrid (10).

Numeri diversi per il Betis Siviglia, che vanta comunque nella propria bacheca due Coppe del Re vinte nelle edizioni del 1977 e 2005. Il Valencia vanta anche nove finali perse nella sua storia e di conseguenza punta a portare il bilancio esattamente al 50% di vittorie nell’ultimo atto della Coppa del Re, mentre per il Betis Siviglia si spezzerà l’equilibrio attuale, dal momento che la formazione andalusa vanta finora due trionfi e altrettante finali perse. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BETIS SIVIGLIA VALENCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Betis Valencia di Copa del Rey non sarà disponibile sulle piattaforme in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video. Si potranno ottenere aggiornamenti tramite i siti ufficiali dei due club spagnoli e i profili social, in particolare su Facebook e Twitter.

BETIS SIVIGLIA VALENCIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Betis Valencia, in diretta sabato 23 aprile 2022 alle ore 22.00 presso l’Estadio de La Cartuja di Siviglia sarà una sfida valevole per la finalissima di Copa del Rey. La Coppa di Spagna arriva al suo atto conclusivo, si affrontano i “Beticòs” e i valenciani che si trovano in posizioni di classifica molto diverse nella Liga. Il Betis lotta ancora per la Champions, quinto in classifica a -3 da Valencia e Barcellona e a -4 dall’Atletico Madrid.

Per il Valencia invece la Copa del Rey potrebbe essere l’unica porta per l’Europa, con la squadra di Bordalas al decimo posto e lontana 10 punti dalla zona che può valere almeno la Conference League. Alzare il trofeo porterebbe la certezza della qualificazione ai gironi di Europa League della prossima stagione. In campionato si è disputata finora solo la sfida d’andata con vittoria per 4-1 del Betis sul Valencia.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS SIVIGLIA VALENCIA

Le probabili formazioni della diretta Betis Valencia, match che andrà in scena all’Estadio de La Cartuja di Siviglia. Per il Betis, Manuel Pellegrini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silva; Sabaly, Pezzella, Bartra, Moreno; Canales, Carvalho, Rodriguez; Fekir, Willian José, Tello. Risponderà il Valencia allenato da José Bordalas con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Cilessen; Correia, Mosquera, Diakhaby, Gaya; Soler, Guillamon; Duro, Guedes, Gil; Marcos Andre.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Betis Siviglia Valencia valida per la finale di Copa del Rey, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Betis con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Valencia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











