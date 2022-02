DIRETTA/ Betis Zenit video streaming tv: l’arbitro del match è Halil Umut Meler

DIRETTA BETIS ZENIT: L’ARBITRO

Sarà l’arbitro turco Halil Umut Meler a occuparsi della diretta di Betis Zenit. Il fischietto di 35 anni ha 25 apparizioni stagionali con 109 ammonizioni, e non sono queste le cifre più alte visto che ci sono anche 6 espulsioni (due per rosso diretto) e la bellezza di 11 rigori fischiati, in pratica uno ogni due partite e 8 di questi arrivati nelle 18 gare del massimo campionato turco. Quest’anno Umut Meler ha arbitrato anche due sfide del girone di Champions League, incrociando il Bayern Monaco nella vittoria sul campo della Dinamo Kiev.

In Europa League invece troviamo un solo precedente, quello in cui il Leicester e lo Spartak Mosca hanno pareggiato 1-1 al King Power Stadium (dunque c’è stato un match di questo 2021-2022 che abbia visto coinvolta una squadra russa). Abbiamo poi due gare per i turni preliminari di Europa League e Conference League; nella Süper Lig le partite sono come detto tante; Umut Meler ha già avuto a che fare più volte con il Trabzonspor che è primo in classifica, l’ultima è andata in scena quattro giorni fa con la vittoria per 4-0 sul campo dell’Alanyaspor. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BETIS ZENIT STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Betis Zenit è su Sky Sport (canale 256): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

BETIS ZENIT: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Betis Zenit, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Benito Villamarin di Siviglia sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Europa League. Andalusi in rampa di lancio non solo dopo la vittoria dell’andata con il punteggio di 2-3 a San Pietroburgo, ma anche alla luce dell’ottimo momento vissuto nella Liga spagnola, con l’ultimo successo al 92′ contro il Maiorca che ha consolidato il terzo posto dei biancoverdi, che sognano davvero l’ingresso nella prossima Champions.

Dall’altra parte i russi sono ora chiamati a compiere una vera impresa per passare il turno, servirà una vittoria con due gol di scarto e comunque un successo per portare almeno il match ai supplementari. Campionato russo ancora fermo e lo Zenit ha probabilmente pagato l’inattività nonostante le amichevoli e le partite disputate per arrivare con un tono atletico brillante a questo appuntamento europeo.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS ZENIT

Le probabili formazioni della diretta Betis Zenit, match che andrà in scena all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Per il Betis, Manuel Pellegrini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silva, Bellerin, Bartra, Gonzalez, Moreno, Rodriguez, Carvalho, Canales, Fekir, Tello, Iglesias. Risponderà lo Zenit allenato da Sergej Semak con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Kerzhakov, Karavaev, Khotulev, Rakitskiy, Santos, Barrios, Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claundinho, Azmoun.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Betis Zenit, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Betis con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo dello Zenit, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

