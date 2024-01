DIRETTA BEVEREN CONEGLIANO/ Video streaming tv: focus sulle belghe (Champions League, 11 gennaio 2024)

DIRETTA BEVEREN CONEGLIANO: LE AVVERSARIE

Aspettando la diretta di Beveren Conegliano possiamo fare un rapido focus sulla squadra belga: nata come Asterix Kieldrecht (dal nome del quartiere della città di Beveren) ha poi cambiato denominazione in Asterix Avo a seguito di una fusione. In patria ha vinto tantissimo: 15 volte il campionato belga, tutti dal 1997 e dunque in un periodo di 26 stagioni, ma anche 17 volte la coppa nazionale e 12 la Supercoppa. In ambito europeo invece il Beveren non ha questo straordinario palmarès, ma può comunque sfoggiare un titolo: nel 2001 la squadra belga ha infatti vinto la Top Team Clubs, che oggi è conosciuta come Coppa Cev.

DIRETTA/ Ankara Piacenza (risultato finale 0-3): trionfo emiliano! (Champions, 10 gennaio 2024)

Nel 2010 invece Beveren ha raggiunto la finale di Challenge Cup, perdendola però contro il Dresdner; in questo girone di Champions League ha sempre perso e dunque, salvo miracoli, non può nemmeno sperare nella retrocessione in Coppa Cev. Ha vinto soltanto due set: curiosamente, sempre contro Rzeszow con cui ha perso due volte per 3-1, naturalmente la sconfitta subita dallo Stoccarda ha determinato questa posizione di classifica e ora si tratterà solo di chiudere l’avventura in Champions League nel migliore dei modi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Stara Pazova Milano (risultato finale 0-3) streaming video tv: match senza storia (10 gennaio 2024)

DIRETTA BEVEREN CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a una diretta tv di Beveren Conegliano, ma c’è comunque un modo per avere a disposizione le immagini: la Champions League di volley femminile è infatti appannaggio della piattaforma DAZN, di conseguenza gli abbonati a questo servizio potranno attivare i dati del loro abbonamento – utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – per la visione in diretta streaming video. Per le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale, è consultabile il sito del torneo, cioè all’indirizzo www.championsleague.cev.eu.

DIRETTA/ Lubiana Trento (risultato finale 0-3): vittoria italiana!

VERSO I QUARTI!

Beveren Conegliano è in diretta dallo Sporthal De Meerminnen di Kieldrecht, alle ore 20:00 di giovedì 11 gennaio: la partita è valida per la quinta giornata nel gruppo D di volley Champions League 2023-2024. La Imoco è già sicura di un posto nei playoff, ma naturalmente vuole completare l’opera e qualificarsi direttamente ai quarti di finale: da questo punto di vista aspetta la partita casalinga contro Rzeszow, ma intanto procede a punteggio pieno e con tutte le possibilità di prendersi un 3-0 anche stasera, come già avvenuto nella partita di andata.

È una Conegliano che continua a viaggiare come ci ha abituato nelle passate stagioni: il girone di Champions League si è rivelato una formalità per la squadra veneta, che del resto sta dominando anche in campionato e dunque è del tutto intenzionata a proseguire almeno per un’altra stagione un ciclo irripetibile, con la Champions League che sarebbe l’ennesima ciliegina sulla torta. Aspettando che la diretta di Beveren Conegliano prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione sui temi principali portati in dote dalla partita.

DIRETTA BEVEREN CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Beveren Conegliano dovrebbe portare in dote alla Imoco i punti necessari per blindare ancor più il primo posto nel girone di Champions League. Rzeszow si è rivelata un’avversaria comunque tosta, ma Conegliano l’ha già battuta in Polonia: una vittoria che chiaramente fa la differenza e che conferma le pantere a punteggio pieno, come già detto non si tratta di una novità perché questa squadra è una delle grandi corazzate mondiali e la prima fase di Champions League viene affrontata anche con le marce basse, con l’obiettivo dei quarti assolutamente alla portata.

Questo ci hanno detto le prime giornate del torneo: adesso ci avviamo verso la conclusione del gruppo D e Conegliano ha tutte le intenzioni di portare a casa l’obiettivo minimo, consapevole che poi quando si giocherà nella fase ad eliminazione diretta bisognerà fare sul serio e ci sarà da vendicare la bruciante eliminazione dello scorso anno, dunque partire evitando il playoff potendo giocare meno di alcune avversarie non può che essere un dato positivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA