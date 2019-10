Diretta Biancavilla Palermo/ Streaming video tv: rivincita al Raiti (Serie D)

Biancavilla Palermo, in programma domenica 13 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Orazio Raiti di Biancavilla, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie D 2019-2020 nel Girone I. Rosanero a caccia di record dopo un avvio che li ha visti vincere tutte e sei le prime partite in programma, l’ultima delle quali in casa con un perentorio 4-1 alla Cittanovese. Alle spalle del Palermo corre comunque un Acireale a tre punti di distanza dalla vetta e anche il Biancavilla, avversario di turno, si sta distinguendo. Al momento quarta posizione per i padroni di casa di questa sfida, reduci da due vittorie consecutive l’ultima delle quali ottenuta in casa della Palmese, 0-2, la settimana scorsa. Un banco di prova importante per il Palermo chiamato a confermarsi come la squadra da battere nel girone; inoltre questa partita rappresenta per i rosanero un’occasione per vendicare l’eliminazione nel turno preliminare di Coppa Italia Serie D, arrivata al Barbera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere in diretta tv Biancavilla Palermo, domenica 13 ottobre 2019, non ci si potrà collegare sui canali del digitale terrestre o del satellite, in chiaro o a pagamento. Sarà infatti disponibile solo la diretta streaming video via internet, per tutti coloro che avranno effettuato un abbonamento al portale Elevensports. Che offrirà ai suoi clienti la diretta della sua partita tramite smartphone, tablet o smart tv attraverso la sua applicazione, oppure collegandosi direttamente via pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI BIANCAVILLA PALERMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Biancavilla Palermo, domenica 13 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Orazio Raiti di Biancavilla, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie D nel Girone I. Biancavilla schierato con un 4-4-1-1 dal tecnico Pidatella con questo undici titolare: Genovese, Marcellino, Tedeschi, Scoppetta, Maimone; Condorelli, Maiorano, Viglianisi, Ancione; Lucarelli; Rabbeni. Risponderà il Palermo con un 4-3-2-1 schierato dal tecnico Rosario Pergolizzi e così composto: Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Accardi; Kraja, Martin, Martinelli; Ambro, Felici; Ricciardo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla partita, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla formazione ospite. Vittoria in casa quotata 3.55, mentre la possibilità del pareggio viene offerta ad una quota di 3.15. A 2.10 viene invece fissata la quota per chi scommetterà sulla vittoria in trasferta. Per chi invece deciderà di puntare sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 1.95, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.75.



