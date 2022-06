DIRETTA/ Bielorussia Slovacchia video streaming tv: ci sono appena tre precedenti

DIRETTA BIELORUSSIA SLOVACCHIA: I TESTA A TESTA

Tra poco vivremo la diretta di Bielorussia Slovacchia, e sarà soltanto il terzo incrocio tra queste due nazionali. Il primo risale al 1996: nessuna delle due federazioni aveva troppi anni di vita (conosciamo bene la storia geopolitica di questi due Paesi) e la Slovacchia si era imposta per 4-0 in amichevole, con i gol di Julius Simon, Jaroslav Timko, Marek Ujlaky e Jozef Juriga. Poi, per vedere gli altri due incroci, abbiamo dovuto aspettare 18 anni: nelle qualificazioni agli Europei 2016 abbiamo avuto due vittorie a testa, entrambe fuori casa. Quella della Slovacchia nel match di andata, a segno Marek Hamsik con una doppietta e Stanislav Sestak, l’Azerbaijan era stato beffato nonostante il pareggio di Timofey Kalachev al 79’.

La rivincita della ex Repubblica Sovietica era arrivata al ritorno: considerata la differenza di valori tra le due nazionali il successo dello Stadion pod Dubnom era stato epocale, anche perché al 65’ l’Azerbaijan era rimasto in 10 (espulso Aleksandr Martynovich) ma aveva comunque difeso in maniera positiva e vincente la rete che Stanislav Dragun aveva segnato poco dopo la mezz’ora. Come andranno le cose nella partita di Nations League di questa sera? (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BIELORUSSIA SLOVACCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Bielorussia Slovacchia non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento per Slovenia Svezia che non godrà nemmeno di una diretta streaming video. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) ed eventualmente gli account collegati sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e magari anche quelle delle rispettive federazioni che spesso le offrono anche in lingua inglese.

OSPITI FAVORITI!

Bielorussia Slovacchia, che sarà in diretta dallo Stadion Karadjordje di Novi Sad, va in scena alle ore 20:45 di venerdì 3 giugno: campo neutro – per ovvie ragioni – per la prima giornata della Nations League 2022-2023. Siamo nella Lega C: considerata la composizione del girone, che prevede anche la presenza di Azerbaijan e Kazakhstan, sembra abbastanza pacifico sostenere che la Slovacchia sia la netta favorita per la promozione in Lega B, ovvero quello che è l’obiettivo insieme alla possibilità di prendersi un posto di diritto nei playoff per le qualificazioni Mondiali.

La Bielorussia resta ancora oggi una nazionale che sta provando a crescere ma che, naturalmente, fa ancora fatica a confrontarsi con avversarie di livello superiore; tuttavia qualche buon risultato è arrivato e allora vedremo cosa succederà oggi. Aspettiamo la diretta di Bielorussia Slovacchia, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI BIELORUSSIA SLOVACCHIA

Abbiamo per la diretta Bielorussia Slovacchia un 3-4-3 schierato da Georgi Kondratjev, confermato alla guida della nazionale ex sovietica: in porta va Plotnikov e davanti a lui avremo una linea formata da Yudenkov, Khadarkevich e Shvetsov. I due laterali che si alzano sulla linea di centrocampo dovrebbero essere Bessmertniy e Podstrelov, con i centrali che invece sono Bykov e Yablonskiy; nel tridente offensivo Ebong e Solovey avranno le due maglie come esterni, a supporto della prima punta Klimovich.

La Slovacchia di Stefan Tarkovic va in campo con il 4-1-4-1: i due giocatori a completare le due linee sono Lobotka, che ben conosciamo, e verosimilmente uno tra Bozenik e Strelec come centravanti (ma occhio a Almasi). Davanti al portiere Holec vedremo invece Skriniar fare coppia con Hancko al centro della difesa, Sekulic e Holubek agiranno sulle corsie laterali; la trequarti verrà occupata da Bero e Duda alle spalle della prima punta, larghi invece partiranno Jirka e Haraslin.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere il pronostico stabilito dall’agenzia Snai sulla diretta Bielorussia Slovacchia, partita valida per la prima giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 5,75 volte quanto messo sul piatto; il segno X a regolare l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte la vostra giocata, infine il segno 2 (sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti) con questo bookmaker ha un valore equivalente a 1,60 volte l’importo che avrete scelto di investire.











