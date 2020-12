Diretta Bilbao Fortitudo Bologna/ Streaming video DAZN: è già un dentro o fuori

DIRETTA BILBAO FORTITUDO BOLOGNA: TRASFERTA DI CHAMPIONS LEAGUE

Bilbao Fortitudo Bologna si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 23 dicembre: nei Paesi Baschi va in scena la partita valida per la quarta giornata nel gruppo F di basket Champions League 2020-2021. La situazione dell’Aquila non è compromessa, ma certamente non è rosea: dopo la scoppola subita all’esordio, la squadra emiliana è caduta ancora alla Unipol Arena perdendo contro il Retabet, e dunque viaggia attualmente all’ultimo posto dovendo comunque recuperare la partita contro il Pinar Karsiyaka. Dovesse perdere anche questa sera, vedrebbe gli spagnoli allontanarsi in maniera quasi decisiva; il Bamberg è già sostanzialmente imprendibile e allora bisogna confidare nelle prossime partite ma anche nei risultati degli altri, perché alla Top 16 (che sarà ancora organizzata a gironi) accedono le prime due di ogni girone e la Lavoropiù non ha troppi margini di manovra. Vedremo cosa succederà sul parquet della Bilbao Arena nella diretta di Bilbao Fortitudo Bologna; tra poche ore si gioca, a noi non resta quindi che aspettare e nel frattempo valutare insieme quali potrebbero essere i temi principali legati alla partita.

DIRETTA BILBAO FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Bilbao Fortitudo Bologna, ma ormai abbiamo imparato che le partite di Champions League sono fornite dalla piattaforma DAZN: si tratterà, salvo variazioni di palinsesto che eventualmente riguarderebbero il canale DAZN1 presente al numero 209 della televisione satellitare, di una visione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.championsleague.basketball troverete inoltre tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche le classifiche dei gironi e i contenuti multimediali.

DIRETTA BILBAO FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Bilbao Fortitudo Bologna non è certamente un’ultima spiaggia per l’Aquila, ma ci assomiglia molto: realisticamente sarà difficile girare a proprio favore la differenza canestri nei confronti del Bamberg, di conseguenza una sconfitta in terra basca significherebbe che per archiviare il secondo posto nel gruppo F della Champions League bisognerebbe vincere le tre partite restanti e sperare che gli spagnoli perdano sempre, ma questo vorrebbe dire che anche il Pinar Karsiyaka farebbe passi avanti. Insomma: le prime due sconfitte rischiano di essere già definitive per una squadra che, va riconosciuto, con l’avvento di Luca Dalmonte in panchina sembra aver ritrovato qualcosa sul piano del carattere, anche se poi la situazione in campionato resta molto complicata e, soprattutto, il roster rimane costruito male. Adesso saranno importanti queste partite che la squadra giocherà prima di Natale: potrebbe arrivare una svolta emotiva in una stagione che può ancora essere salvata e diventare positiva, ma è chiaro che bisognerà fare in fretta e perdere il minor tempo possibile perché la concorrenza, sia in Serie A1 che in questa Champions League, è particolarmente aggressiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA