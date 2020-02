Diretta Bisceglie Avellino/ Streaming video tv: incrocio per la salvezza (Serie C)

Bisceglie Avellino sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 2 febbraio: siamo nella 24^ giornata del girone C per il campionato di Serie C 2019-2020, e questa sfida rappresenta una delicata tappa per la salvezza. Situazione complessa quella dei pugliesi che, perdendo di misura a Potenza, si sono ulteriormente staccati: bisogna superare due squadre per evitare i playoff ma la distanza è di ben 11 punti, cosa che dunque rende al momento improbabile il raggiungimento dell’obiettivo. Più tranquillo l’Avellino, che però domenica scorsa ha perso una bella occasione per allungare forse in maniera definitiva: al Partenio è arrivato un pareggio contro il Picerno, la rivale diretta, e dunque i biancoverdi non sono riusciti a creare separazione rimanendo con il fiato dei lucani sul collo. Sarà interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Bisceglie Avellino, una partita veramente importante per entrambe; mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Avellino non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma naturalmente potrete seguire la partita di Serie C sul portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutta la gamma della stagione di terza divisione (compresa la Coppa Italia). L’appuntamento è con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: ricordiamo che ci si può abbonare stagionalmente al servizio oppure decidere di acquistare di volta in volta la singola partita, il cui prezzo fisso fin dall’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE AVELLINO

Per Bisceglie Avellino Gianfranco Mancini ha Rafetraniaina squalificato: il suo posto in mezzo al campo potrebbe essere preso da Zibert, che farebbe coppia con Nacci mentre Petris e Armeno sarebbero confermati sugli esterni. Può cambiare l’assetto offensivo: Alvaro Montero rimane favorito come prima punta, Alessandro Gatto e Ungaro invece sperano di giocare sulla trequarti scalzando Romani e Trovade. In porta andrà Casadei, che sarà protetto da un trio difensivo formato da Turi, Hristov e Karkalis. L’Avellino di Ezio Capuano scende in campo con il 3-5-2: Zullo, Bertolo e Illanes giocano davanti al portiere Dini, Celjak e Laezza avanzano il loro raggio d’azione agendo larghi sulla linea dei centrocampisti, dove De Marco e Izzillo dovrebbero fare nuovamente da supporto a Di Paolantonio. Davanti invece sgomitano Evangelista e Alfageme: almeno il secondo potrebbe essere in campo e di conseguenza prenderebbe il posto di Micovschi, che però è andato in gol settimana scorsa, e Albadoro con possibile staffetta tra un tempo e l’altro.

QUOTE E PRONOSTICO

Bisceglie Avellino è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale il segno 1 per la vittoria dei pugliesi vale 2,40 volte la somma messa sul piatto: nerazzurri dunque favoriti dal pronostico ma situazione equilibrata, visto che il segno 2 per il successo esterno vale 3,05 volte la puntata; con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe invece a 3,00 volte quello che avrete deciso di puntare.



