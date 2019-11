Diretta Bisceglie Bari/ Streaming video tv: ecco il derby pugliese (Serie C)

Bisceglie Bari, diretta dall’arbitro Paride Tremolada della sezione Aia di Monza, è il derby pugliese atteso alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019, per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Una partita dai mille significati questa Bisceglie Bari, che potrà dire molto sul futuro delle due formazioni. In casa Bisceglie si vuole uscire dalla crisi che sta attanagliando già da qualche tempo i ragazzi guidati da Pochesci, fino alla sconfitta di Teramo settimana scorsa. Il nuovo tecnico non ha dato quella ventata che solitamente garantisce entusiasmo e buoni risultati. C’è grande attesa per questo super derby in casa dei nerazzurri che non vogliono sfigurare al cospetto di una delle big dell’intera Serie C. Servirà una grande prova contro il Bari che vuole accorciare il divario rispetto alla prima posizione della classifica, allargatosi ancora dopo il pareggio con la Vibonese. I ragazzi di mister Vivarini non possono attendere passi falsi dagli altri campi per cui hanno bisogno solamente di vincere per poter stare tranquilli ed evitare brutte sorprese. Attesi tantissimi tifosi dei galletti pronti a sostenere la squadra per quella che può essere una trasferta di grande importanza per la classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Bari non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE BARI

Andando a vedere le probabili formazioni di Bisceglie Bari, ecco che ragionevolmente la squadra di casa andrà in campo con qualche novità. Mister Pochesci non vuole passi falsi pur avendo di fronte uno squadrone come quello di Vivarini. Il modulo sarà il 3-5-2 con tanta aggressività e grinta per la formazione nerazzurra. In porta l’esperienza di Casadei con Turi, Hristov e Piccinni che andranno ad agire in difesa. In mezzo al campo spazio certo per Abonckelet, Zibert e Rafetraniania con Diallo e Mastrippolito a fare da esterni. In avanti infine ci sarà Montero che dovrà fare da spalla al grande ex, Giulio Ebagua. Per il Bari invece mister Vivarini non dovrà fare stravolgimenti tattici particolarmente evidenti. Continuità per avvicinarsi a quella vetta che dista poco e che è ampiamente alla portata dei galletti. Il modulo del tecnico ex Ascoli sarà il 3-5-2 con Frattali in porta, Perrotta, Di Cesare e Sabbione in difesa. A centrocampo largo a Folorunsho, Schiavone e Awa con Berra e Costa che dovranno correre molto sulle fasce. In avanti invece assieme all’intoccabile Antenucci giocherà Simeri.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto concerne le quote offerte per il pronostico di Bisceglie Bari, ecco che l’agenzia di scommesse sportive SNAI quota la vittoria dei padroni di casa a 3.05 (segno 1) mentre il pareggio arriva a 3.25 per il segno X. La vittoria del Bari è invece l’ipotesi più probabile ed è quotata a 2.10 per il segno 2, dimostrazione di quanto i galletti siano avanti sotto il punto di vista tecnico.



