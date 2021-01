Diretta Bisceglie Casertana/ Streaming video tv: falchi in ripresa (recupero Serie C)

DIRETTA BISCEGLIE CASERTANA: SFIDA PER LA SALVEZZA

Bisceglie Casertana sarà diretta dal signor Eugenio Scarpa, e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 20 gennaio: squadre in campo allo stadio Ventura per il recupero nel girone C di Serie C 2020-2021. La partita fa riferimento alla 11^ giornata: si tratta di una una sfida per la salvezza, ma con i nerazzurri pugliesi che, reduci dalla sconfitta interna nel derby contro il Bari, hanno ottenuto appena 4 punti nelle ultime cinque gare e sono piombati in zona playout, riuscendo comunque a guadagnare punti su due dirette rivali.

Situazione dunque pericolante per la squadra che oggi gioca in casa; campionato complesso anche per la Casertana, che però arriva da due vittorie consecutive e, grazie all’importante colpo di Pagani, si è portata temporaneamente fuori dalla zona retrocessione scavalcando anche il Monopoli. Resta comunque una sfida delicata quella di oggi, e allora vedremo quello che succederà nella diretta di Bisceglie Casertana; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche analisi circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BISCEGLIE CASERTANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Casertana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’unico modo per seguire il match di Serie C sarà quello di rivolgersi al portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le partite del campionato di terza divisione in diretta streaming video. Sarà possibile sottoscrivere un abbonamento al servizio, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni) all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE CASERTANA

Studiando le probabili formazioni di Bisceglie Casertana, scopriamo che Giovanni Bucaro punta sul 4-4-2: Cittadino per Romizi potrebbe essere un cambio a centrocampo, con la conferma di Maimone e due esterni alti che potrebbero essere Vincenzo Vitale e Matteo Pedrini, anche se Padulano e Mansour restano favoriti. Così anche Sartore e Antonino Musso, che devono vincere la concorrenza di Rocco; in difesa invece non dovrebbe cambiare nulla, dunque Priola e Vona proteggeranno il portiere Antonio Russo mentre Tazza e Giron saranno i due giocatori che correranno sugli esterni. Federico Guidi potrebbe sfruttare il momento e confermare gli 11 del Torre: davanti ad Avella avremmo dunque Dramane Konaté con Carillo (insidiati da Buschiazzo) con Hadziosmanovic e Del Grosso a correre sulle fasce, mentre a centrocampo Santoro farebbe ancora il riferimento davanti al reparto arretrato avvalendosi della collaborazione di Izzillo e Matese. La mediana è forse il reparto con meno dubbi, nel tridente offensivo invece si candidano Fedato e ovviamente Castaldo che possono prendere il posto di Turchetta e Cuppone; quest’ultimo però è il capocannoniere della squadra, da valutare allora la sua preslenza mentre sembra certa quella di Simone Icardi.

