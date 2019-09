Diretta Bisceglie Casertana/ Streaming video tv: quote, campani favoriti (Serie C)

Bisceglie Casertana, partita diretta dal signor Francesco Luciani, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre ed è valida per la sesta giornata del girone C di Serie C 2019-2020, dunque in turno infrasettimanale. La formazione di casa è reduce dalla vittoria di Avellino che ha lanciato con grande entusiasmo l’undici di Vanoli. Il tecnico vuole concentrazione per la difficilissima partita che si giocherà contro i campani, ben guidati da Ciro Ginestra. La squadra rossoblu è in lotta per i piani alti della classifica e quest’anno vuole far bene, centrando quanto meno i playoff. La sfida si preannuncia interessante pur trattandosi di due squadre che hanno fatto della discontinuità un elemento preponderante di questo inizio di stagione. Il Bisceglie è reduce da 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, mentre per la Casertana 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

La diretta tv di Bisceglie Casertana non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

Bisceglie che vorrà confermarsi contro i rivali rossoblu. Vanoli è pronto a confermare il suo 3-5-2 con cui i suoi ragazzi stanno dando vita ad un buon calcio. In porta ancora Casadei mentre la difesa sarà composta da Diallo, Hristov e Piccinni. In mezzo al campo Abonckelet, Zibert e Rafetraniaina con Mastrippolito e Cardamone ad agire sugli esterni. In avanti potrebbe tornare Montero con Longo al suo fianco. La Casertana invece si schiererà in Puglia con lo stesso modulo dei padroni di casa. Il portiere sarà Crispino protetto da Silva, Longo e Caldore. A centrocampo non mancherà l’esperienza di D’Angelo con Santoro e Laaribi al suo fianco. Sugli esterni per i campani ci saranno Zito e Adamo. In avanti il capocannoniere Castaldo con Starita al suo fianco.

La formazione di casa ha dimostrato di poter dare filo da torcere a qualsiasi tipo di avversario. Ad Avellino si è visto un Bisceglie combattivo su tutti i palloni. Infatti soprattutto la difesa ha retto bene basandosi molto sui recuperi di Piccinni. Giocano palla al piede i difensori nerazzurri che non hanno fatto mancare certo il loro supporto alla manovra offensiva. In mezzo al campo il pilastro è Zibert, un elemento validissimo per la terza serie: per il Bisceglie si tratta del metronomo che detta i tempi e utile in fase di non possesso. Ma senza dubbio Vanoli chiede molto ai suoi esterni che hanno il compito di fare tutta la fascia garantendo palloni giocabili agli attaccanti. Proprio il reparto offensivo è composto da elementi giovani come Longo, Montero e Gatto che stanno facendo bene. Senza dimenticare che c’è attesa per il rientro dell’esperto Giulio Ebagua, arrivato in estate e a caccia della forma migliore.

In Bisceglie Casertana è nettamente favorita la formazione ospite secondo le quote SNAI. Il Bisceglie viene quotato a 2.45 mentre l’X a 3.10. Vittoria degli ospiti quotata a 1.95, dimostrazione della superiorità dei campani che possono fare loro la gara in Puglia. L’Over 2.5 è quotato a 1.65 mentre l’Under a 2.35.



