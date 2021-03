Diretta/ Bisceglie Catania (Serie C) streaming video tv: etnei scottati dal derby

DIRETTA BISCEGLIE CATANIA: PARTITA INCERTA!

Bisceglie Catania, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Etnei che arrivano all’appuntamento scottati dalla sconfitta nel derby, il gol di Santana ha complicato il cammino del Catania per una rimonta verso le prime posizioni della classifica. Rossoazzurri al momento quinti ma senza vittoria da 5 partite consecutive di campionato, nelle quali hanno raccolto solamente 3 punti. L’ultima vittoria è l’1-0 rifilato alla Virtus Francavilla il 13 febbraio scorso, ora la squadra allenata da Giuseppe Raffaele dovrà fare attenzione anche al Bisceglie penultimo, che continua a cercare la salvezza e che mercoledì scorso è riuscito a fermare il Monopoli a domicilio. Nonostante questo i pugliesi restano davanti alla sola Cavese in classifica e hanno vinto solo una delle ultime 11 sfide disputate in campionato, quella in casa contro la Viterbese del 17 febbraio scorso.

DIRETTA BISCEGLIE CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Catania non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE CATANIA

Le probabili formazioni della sfida tra Bisceglie e Catania presso lo stadio Gustavo Ventura. I padroni di casa allenati da Aldo Papagni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Russo; Altobello, Priola, Vona; Tazza, Cittadino, Romizi, Pedrini, Giron; Sartore, Cecconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Raffaele con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Confente; Silvestri, Giosa, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi; Manneh, Sarao, Golfo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Bisceglie e Catania, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.00 volte la posta scommessa.

