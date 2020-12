DIRETTA/ Bisceglie Catanzaro video streaming tv: oggi ci sarà il settimo incrocio

DIRETTA BISCEGLIE CATANZARO: I TESTA A TESTA

A poche ore dalla diretta di Bisceglie Catanzaro, ne approfittiamo adesso per fare un tuffo nella storia di questa partita per il girone C della Serie C. Storia molto breve, dal momento che il primo precedente risale a sabato 16 settembre 2017, tuttavia significativa perché da allora si sono giocate ben sei partite ufficiali tra Bisceglie e Catanzaro. Il bilancio complessivo è favorevole ai calabresi, perché contiamo tre vittorie del Catanzaro, due pareggi e un solo successo per il Bisceglie. La differenza si deve proprio al campionato 2017-2018, quando il Catanzaro riuscì a vincere sia all’andata sia al ritorno, mentre in seguito il bilancio si è fatto molto più equilibrato, con un successo per parte più due pareggi. Nello scorso campionato 2019-2020 la partita d’andata fu giocata a Bisceglie domenica 1° settembre 2019 e terminò con un pareggio per 1-1, mentre al ritorno ci fu una vittoria casalinga per 2-1 del Catanzaro in data domenica 12 gennaio 2020, quando era ancora imprevedibile il successivo stop al campionato causato dal Coronavirus. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BISCEGLIE CATANZARO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Catanzaro sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

BISCEGLIE CATANZARO: PUGLIESI IN DIFFICOLTÀ!

Bisceglie Catanzaro, in diretta dallo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Calabresi alla riscossa dopo l’ultima vittoria interna contro la Turris che ha confermato come il Catanzaro possa aspirare a un posto alle spalle della coppia di testa, con Ternana prima e Bari poi che al momento sembrano irraggiungibili. Ma i giallorossi ora sono quarti, a sole 3 lunghezze di distanza dal Teramo terzo e proveranno ora ad approfittare delle difficoltà di un Bisceglie reduce da ben 3 sconfitte consecutive.

Pugliesi che sono parsi affaticati dai tanti impegni ravvicinati, il 4-2 subito ad Avellino mercoledì scorso ha messo in evidenza una squadra in riserva a causa dei tanti recuperi in calendario. Al momento il Bisceglie è quartultimo in classifica nel girone C, l’ultima vittoria è stata però quella interna contro il Palermo del 18 ottobre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE CATANZARO

Le probabili formazioni di Bisceglie Catanzaro, sfida che andrà in scena presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giovanni Bucaro con un 4-3-3: Spurio; De Marino, Altobello, Priola, Giron; Cittadino, Zagaria, Maimone; Padulano, Rocco, Mansour. Gli ospiti guidati in panchina da Antonio Calabro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Branduani; Riccardi, Fazio, Pinna; Garufo, Verna, Risolo, Casoli; Corapi; Evacuo, Di Massimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Bisceglie e Catanzaro queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.55, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.15 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA