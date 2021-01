Diretta Bisceglie Foggia/ Streaming video tv: un altro derby al Ventura (Serie C)

DIRETTA BISCEGLIE FOGGIA: UN DERBY DELICATO

Bisceglie Foggia viene diretta dal signor Enrico Maggio, e va in scena alle ore 17:30 di domenica 24 gennaio: appuntamento al Ventura per la 20^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Un altro derby pugliese, di grande interesse e valore: all’andata i nerazzurri avevano espugnato lo Zaccheria ma la situazione per loro si sta facendo complessa, perché dopo la sconfitta interna contro la Casertana la posizione di classifica è la terzultima e, di conseguenza, c’è bisogno di prendere punti immediati per risalire la corrente e provare a migliorare le cose.

Tutto sommato il Foggia, che l’anno scorso era in Serie D ma ha grandi ambizioni, sta disputando un buon campionato; occupa la settima piazza e giocherebbe i playoff, ma sa bene di non dover mollare il tiro. Nell’ultima giornata ha perso a Catania: risultato che ci può stare, ma è stato un esame di maturità mancato per Marco Marchionni e i suoi. Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Bisceglie Foggia prenda il via, possiamo rapidamente analizzare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BISCEGLIE FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Foggia non è una di quelle che per questa giornata di Serie C verranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione; tuttavia, l’appuntamento classico per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE FOGGIA

Giovanni Bucaro dovrebbe affrontare Bisceglie Foggia con il 4-4-2: Tazza-Sartore e Giron-Mansour le due catene sulle corsie esterne, al centro della difesa Priola e Altobello proteggeranno il portiere Antonio Russo mentre a centrocampo dovrebbero essere confermati Cittadino e Maimone, anche se Romizi e Zagaria sperano in una maglia. È nel reparto avanzato che potrebbe cambiare qualcosa: Padulano e Cecconi insidiano il posto di Antonino Musso e Rocco, e almeno uno dei due potrebbe avere la meglio. Per quanto riguarda il Foggia, il 3-5-2 prevede Fumagalli protetto da una linea composta da Gavazzi, Anelli e Di Jenno, e un centrocampo nel quale Morrone e Raggio Garibaldi potrebbero soppiantare due tra Garofalo, Rocca e Stefano Salvi. Sulle corsie Kalombo è favorito per la destra e Cardamone per l’altro versante, mentre Curcio e Dell’Agnello dovrebbero essere confermati come attaccanti anche se D’Andrea rimane una valida alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bisceglie Foggia possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 2,55 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 3,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la cifra ammonterebbe a 2,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



