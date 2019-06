Diretta Bisceglie Lucchese/ Streaming video e tv: il ritorno dei playout (Serie C)

Bisceglie Lucchese, in diretta dallo stadio Gustavo Ventura, si gioca alle ore 20:30 di sabato 8 giugno: la partita di ritorno dei playout di Serie C 2018-2019 chiude ufficialmente il quadro delle retrocessioni nel campionato della terza divisione. Le due squadre infatti sono quelle rimaste a giocarsi la salvezza, secondo una formula introdotta quest’anno: all’andata la Lucchese ha vinto 1-0 ma, siccome non esiste più la regola del miglior posizionamento in classifica, per questo ultimo turno sono previsti tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore qualora la differenza reti sia pari. Significa che la squadra di casa potrà vincere anche 2-1, 3-2 o così via: i gol segnati fuori casa non hanno valore doppio, conterà solo lo scarto. I toscani partono comunque favoriti: difendono il gol di Lorenzo Sorrentino e, siccome al netto della penalizzazione si sarebbero salvati senza patemi nel girone A, hanno ancora più possibilità di farlo attraverso i playoff pur se, naturalmente, una sfida sui 180 minuti aumenta le difficoltà psicologiche e di approccio alla sfida. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Ventura, mentre aspettiamo che abbia il via la diretta di Bisceglie Lucchese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Bisceglie Lucchese non dovrebbe essere disponibile: la partita dei playoff non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese, ma potrà comunque essere seguita sul portale elevensports.it che ha fornito per la quinta stagione consecutiva tutte le gare di Serie C. Sarà allora un appuntamento in diretta streaming video: sarà possibile abbonarsi al servizio oppure acquistare il singolo evento, che ha un prezzo fissato dall’inizio dell’anno salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE LUCCHESE

Bisceglie Lucchese dovrebbe riproporre formazioni simili a quelle che hanno giocato l’andata al Porta Elisa: per Rodolfo Vanoli sarà 4-4-2 con Bangu che potrebbe prendere il posto di Risolo o Giacomarro in mediana, per il resto ci sarà la conferma di Zigrossi e Markic a protezione di Vassallo mentre Longo e Mastrilli sono in ballottaggio – rispettivamente – con Calandra e Giron per i posti da terzini. Triarico e Parlati si allargheranno a centrocampo ma saranno pronti anche a dare una mano ai due attaccanti, che salvo sorprese saranno nuovamente Starita e Cuppone. Lucchese in campo con un modulo speculare: Giancarlo Favarin punta ancora su Di Nardo e Sorrentino come attaccanti (ma occhio a Isufaj e De Feo), con Zanini e Bortolussi che invece faranno qualche passo indietro affiancando i mediani che dovrebbero essere Provenzano e Juan Alberto Mauri, ancora in vantaggio su Bernardini. In difesa Lombardo e Favale si posizionano sulle corsie; a protezione del portiere Falcone dovrebbero giocare De Vito e Riccardo Martinelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bisceglie Lucchese si possono utilizzare le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, ma in realtà siamo in una classica situazione da tripla nella vecchia schedina. Vale 2,45 la posta messa sul piatto il segno 1 che identifica il successo interno dei campani, mentre per il pareggio che è regolato dal segno X arriviamo ad un valore di 3,00 volte la puntata. Corrisponde invece a 2,90 volte la somma giocata l’eventualità della vittoria rossonera, per la quale dovrete ovviamente scommettere sul segno 2.



