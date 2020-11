Diretta Bisceglie Monopoli/ Streaming video tv: è derby pugliese (Serie C)

DIRETTA BISCEGLIE MONOPOLI: GABBIANI IN RIPRESA?

Bisceglie Monopoli sarà diretta dal signor Federico Fontani, e l’appuntamento è alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre presso lo stadio Ventura: si gioca qui per il recupero della nona giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Siamo ovviamente nel girone C, dove i gabbiani partivano con la volontà di confermare l’ottima stagione passata ma invece hanno avuto un avvio sotto tono, che ha immediatamente complicato le cose. Nello scorso weekend se non altro è arrivata una vittoria contro la Vibonese che ha ridato morale e contribuito a migliorare la classifica, anche se i pugliesi sanno bene di non essere ancora ai livelli sperati e dunque dovranno provare ad alzare i giri del motore. Soffre il Bisceglie, che si trova vicino alla zona retrocessione: già due le partite vinte dai nerazzurri, che arrivano dal pareggio in extremis sul campo della Paganese, e 8 punti che non sono tanti per un campionato complesso. Aspettando la diretta di Bisceglie Monopoli, vediamo adesso in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BISCEGLIE MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bisceglie Monopoli: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE MONOPOLI

Per le probabili formazioni di Bisceglie Monopoli Giovanni Bucaro opterà per qualche sostituzione: sperano soprattutto Casella in mezzo al campo, eventualmente per Cigliano con la conferma di Zagaria e Ferrante, e almeno uno tra Mansour e Sartore che si sistemerebbe nel tridente in luogo di Vincenzo Vitale. Antonio Musso insidia Rocco come centravanti, Padulano dovrebbe essere confermato a destra; in difesa capitan Priola e Altobello si piazzano a protezione del portiere Spurio, De Marino e Tarantino potrebbero giocare come laterali bassi. È un 3-5-2 quello di Giuseppe Scienza: Menegatti tra i pali, linea difensiva composta da Nicoletti, Mercadante e Bastrini, nel settore nevralgico si va verso la conferma di Giorno, Paolucci e Piccinni mentre Guiebre potrebbe giocare a sinistra per Zambataro, con Tazzer sull’altro versante. Di punta, sicuramente ci sarà Starita che ha risolto la sfida di domenica; con lui uno tra Arlotti, Santoro e Samele con il primo che dà la sensazione di poter partire in vantaggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Bisceglie Monopoli è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,40 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 3,00 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte la giocata con questo bookmaker.



