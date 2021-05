Diretta/ Bisceglie Paganese (Serie C) streaming video tv: scontro al Sud

DIRETTA BISCEGLIE PAGANESE: PADRONI DI CASA LEGGERMENTE FAVORITI

Bisceglie Paganese, in diretta sabato 15 maggio 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, sarà una sfida valevole per l’andata dei play out nel girone C di Serie C. E’ lo spareggio del girone meridionale, scontro al Sud tra due formazioni che in tutta la loro stagione hanno stagionato nella parte bassa della classifica. Dopo un inizio incoraggiante il Bisceglie non è riuscito a fare meglio del penultimo posto due lunghezze indietro rispetto agli azzurrostellati, che in questi play out avranno dunque il vantaggio del miglior piazzamento in classifica che garantirà la salvezza anche in caso di due pareggi.

La Paganese nel 2019 era stata ripescata dopo aver perso i play out ma nella scorsa stagione aveva invece evitato lo spareggio finendo quattordicesima: va sottolineato come tra varie vicissitudini gli azzurrostellati militino ininterrottamente dal 2006 in Serie C, con qualche passaggio tra C/2 e prima divisione ma comunque senza giocare tra i dilettanti da 15 anni. Il Bisceglie dalla sua viene da due retrocessioni consecutive ai play out, sia nel 2019 sia nel 2020, entrambe cancellate dal ripescaggio a completamento degli organici: i pugliesi sono chiamati a infrangere il tabù degli spareggi.

DIRETTA BISCEGLIE PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Paganese sarà trasmessa sulla televisione satellitare, col match dei play out per evitare la retrocessione in Serie C che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita dei play off di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE PAGANESE

Le probabili formazioni della sfida tra Bisceglie e Paganese allo stadio Gustavo Ventura. I padroni di casa allenati da Giovanni Bucaro scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Spurio; Gilli, Tazza, De Marino, Bassano; Pedrini, Romizi, Zagaria, Mansour; Rocco, Sartore. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lello Di Napoli con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Baiocco; Cigagna, Sbampato, Sirignano; Carotenuto, Bramati, Bonavolontà, Gaeta, Mattia; Guadagni, Mendicino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Bisceglie e Paganese, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.25 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.00 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.35 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



