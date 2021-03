DIRETTA/ Bisceglie Paganese video streaming tv: meglio i pugliesi nei precedenti

DIRETTA BISCEGLIE PAGANESE: I TESTA A TESTA

La delicata Bisceglie Paganese è una partita che possiamo ormai definire classica in Serie C: le due squadre si sono incrociate 8 volte in assoluto, ma le partite fanno tutte riferimento al periodo compreso tra l’agosto 2017 e lo scorso novembre. La Paganese ha vinto soltanto una volta, nell’andata dei playout 2019: successo interno timbrato da Luca Piana e l’autorete di Andrea Calandra, ma il gol di Angelo Scalzone era stato decisivo per la salvezza dei pugliesi che al ritorno avevano vinto 4-3 facendo valere la migliore classifica. La Paganese era retrocessa, solo per venire ripescata qualche settimana più tardi; gli ultimi due incroci sono terminati in parità, il Bisceglie oltre a quel sigillo di cui sopra ha vinto altre due volte con anche un’affermazione in Campania. Il primo successo interno invece è arrivato nella prima giornata di ritorno del campionato 2017-2018, e corrisponde anche alla prima di sempre qui al Ventura: era finita 3-1 con i gol nerazzurri timbrati nei primi 28 minuti grazie ad Andrea Piatta, Fabio Delvino e Matteo Montinaro, nel finale del primo tempo la Paganese aveva accorciato con Francesco Scarpa. (agg. di Claudio Franceschini)

BISCEGLIE PAGANESE: SFIDA TESA, CONTERANNO I DETTAGLI

Bisceglie Paganese, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Scontro salvezza bollente tra due squadre che hanno però vissuto un weekend molto diverso. I pugliesi infatti sono riusciti a piazzare un importantissimo colpo esterno sul campo della Casertana, garantendosi un balzo in avanti in classifica agganciando proprio la Paganese al terzultimo posto. 24 punti per entrambe le compagini finora, con i campani che sono invece usciti sconfitti dal match interno contro il Palermo. Un solo punto conquistato dalla Paganese nelle ultime 4 partite di campionato, ha sicuramente fatto di meglio il Bisceglie ma entrambe le compagini sono a -4 dalla coppia composta da Vibonese e Potenza: prima di pensare alla salvezza diretta le due formazioni dovranno consolidare la loro posizione, anche se vincendo a Caserta il Bisceglie ha ottenuto un risultato comparabile solo a quelli del Potenza nelle ultime settimane vissute dalle formazioni di bassa classifica del girone C.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE PAGANESE

Le probabili formazioni della sfida tra Bisceglie e Paganese presso lo stadio Gustavo Ventura. I padroni di casa allenati da Aldo Papagni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Spurio; Vona, Priola, Altobello; Vitale, Romizi, Zagaria, Maimone, Giron; Rocco, Makota. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lello Di Napoli con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Pelagotti; Perretti, Palazzi, Marconi; Almici, Luperini, De Rose, Valente; Kanoute, Santana, Floriano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Bisceglie e Paganese, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.90 volte la posta scommessa.



