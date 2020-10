Diretta Bisceglie Palermo/ Streaming video tv: rosanero a caccia di riscatto

DIRETTA BISCEGLIE PALERMO: COLPO ESTERNO DEI SICILIANI?

Bisceglie Palermo, diretta dall’arbitro Marco Ricci, è la partita in programma oggi, domenica 18 ottobre 2020, prevista tra le mura del Ventura: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. La quinta giornata del Campionato di Serie C girone C, ci propone con la diretta tra Bisceglie e Palermo una sfida veramente imperdibile, con due formazioni dalle diverse ambizioni, ma che puntano moltissimo alla partita di questo pomeriggio. Padroni di casa saranno i nerazzurristellati di Mister Bucaro che dopo un ripescaggio in extremis a inizio stagione e un avvio di campionato tardivo, pure hanno già raccolto la loro prima soddisfazione, solo pochi giorni fa, avendo battuto il Foggia con un roboante 3-1. Di contro ecco il Palermo, formazione della ricchissima tradizione, che però da neopromossa dai dilettanti sta facendo veramente fatica ad emergere nel girone C. Per i rosanero l’avvio di stagione ha portato appena un solo punticino, trovato pareggiando con la Ternana al secondo turno: con anche due KO a tabella, va detto che ci si aspettava qualcosa di più dai siciliani. I quali però hanno oggi l’occasione di rifarsi, nella sfida contro il Bisceglie, match che pure si annuncia affatto semplice.

DIRETTA BISCEGLIE PALERMO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Bisceglie Palermo, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

LE PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE PALERMO

Per quanto riguardano le probabili formazioni della diretta tra Bisceglie e Palermo, possiamo subito dire che al Ventura Mister Bucaro non pare avere intenzione di rinunciare al 4-3-3, già visto funzionare molto bene contro il Foggia nel precedente turno di campionato. Qui vedremo ancora una volta titolari in attacco Rocco, con Mansour e Vitale, mentre sarà Cittadino il regista del gioco pugliese: per la difesa di faranno vedere pronti dal primo minuto giro, Vona, Priola e De Marino, con Spurio fedele tra i pali. Spazio al 3-5-2 per il Palermo di Boscaglia, impaziente di rifarsi dopo anche il 2-0 subito contro l’Avellino pochi giorni fa. Per fare ciò il tecnico dei siciliani dovrebbe puntare sul duo in attacco con Lucca e Rauti: per la mediana a 5 si faranno avanti Odjer, Luperini e Broh, con Valente e Doda adibiti in corsia. Per la difesa rosanero si faranno avanti dal primo minuto Lancini, Accardi e Peretti, con Pelagotti fedele tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico del big match della Serie C, diamo il favore al successo ai siciliani, benché pure i rosanero non se la stiano cavando troppo bene in questa prima parte del campionato. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 ha fissato a 4.00 il successo del Bisceglie contro il 1.90 dato al Palermo: il pareggio vale la quotazione di 3.25.



