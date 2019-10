Diretta Bisceglie Picerno/ Streaming video tv: sfida nei bassifondi (Serie C)

Bisceglie Picerno, diretta dall’arbitro Marco Ricci, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre in difficoltà, a ridosso della zona play out nel girone C dopo gli ultimi risultati. Il Bisceglie dopo la vittoria esterna di Avellino ha pareggiato in casa contro la Casertana, per poi cadere in trasferta perdendo 2-1 sul campo della Sicula Leonzio. Il Picerno invece ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato: la matricola lucana dopo il colpo in casa della Viterbese ha ottenuto soltanto un pareggio in casa contro la Casertana e nell’ultima sfida affrontata è stata costretta a cedere di misura in casa, sconfitta 0-1 contro il Bari.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE BISCEGLIE PICERNO

La diretta tv di Bisceglie Picerno non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE PICERNO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bisceglie Picerno, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 3-5-2 per il Bisceglie guidato in panchina da Rodolfo Vanoli, schierato con: Casadei; Zigrossi, Piccinni, Hristov; Cardamone, Mastrippolito, Abonckelet, Zibert, Rafetrainaina; Gatto, Longo. 3-5-2 per il Picerno allenato da Domenico Giacomarro in campo con: Pane; Lorenzini, Fontana, Bertolo; Melli, Kosovan, Vrdoljak, Pitarresi, Guerra; Santaniello, Nappello.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Bisceglie Picerno, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella pugliese: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.00 volte la somma investita, mentre viene offerta a 3.65 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.25 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato 1.60.



