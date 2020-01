Diretta Bisceglie Reggina/ Streaming video tv: rilancio della capolista? (Serie C)

Bisceglie Reggina, che viene diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio: presso lo stadio Gustavo Ventura torna in campo la capolista del girone C, nella 22^ giornata della Serie C 2019-2020 gli amaranto si trovano per la prima volta a dover ripartire da una sconfitta. Imbattibilità e striscia di vittorie si sono incredibilmente fermate a Cava De’ Tirreni lo scorso sabato, con un ko netto; tuttavia la Reggina aveva accumulato un grande vantaggio sulle inseguitrici e non ha nemmeno pagato l’intero dazio, visto che il Bari ha pareggiato a Viterbo. Adesso però Mimmo Toscano deve lanciare un nuovo segnale, provando a vincere sul campo di un Bisceglie che si ritrova in zona playout e che, dopo la sconfitta di Catanzaro, accusa un ritardo di 6 punti dalla squadra che la precede. Situazione complessa per la squadra pugliese, ma vedremo quello che succederà nella diretta di Bisceglie Reggina della quale, aspettando il calcio d’inizio, possiamo valutare le probabili formazioni leggendo le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bisceglie Reggina, ma come sappiamo il campionato di Serie C (e anche la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports che ne trasmette tutte le partite: abbonandovi al servizio o acquistando il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – potrete dunque seguire questa sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE REGGINA

Gianfranco Mancini punta sul 3-4-3 in Bisceglie Reggina, con Casadei che dunque verrà protetto da una difesa a te comandata da Hristov e con Turi e Piccinini ai suoi lati. Mastrippolito e Armeno saranno schierati larghi partendo dal centrocampo, in mediana avremo invece Zibert e Rafetraniaina che proveranno a costruire il gioco appoggiandosi su Alessandro Gatto e Longo, schierati esterni in un tridente che dovrebbe essere completato da Ebagua. La Reggina sarà senza Bertoncini, che è squalificato: dunque Gasparetto al centro della difesa completata da Marco Rossi e Loiacono, con Guarna in porta. A centrocampo Bianchi e De Rose dovrebbero essere i due centrali con Rolando e Bresciani schierati sulle corsie, anche se Liotti spera di avere posto a sinistra; Rigoberto Rivas potrebbe essere il trequartista a supporto dei due attaccanti, sicuramente Corazza sarà titolare mentre è ballottaggio a tre tra Reginaldo (favorito), Denis e Sarao per l’altra maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per un pronostico su Bisceglie Reggina ci dicono che i calabresi sono nettamente favoriti, con un valore di 1,55 volte la cifra investita sul segno 2 che identifica la loro vittoria. L’eventualità del successo interno, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 5,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno X, che identifica il pareggio, il guadagno con questo bookmaker ammonterebbe a 3,90 volte la puntata.



