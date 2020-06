Diretta Bisceglie Sicula Leonzio/ Streaming video e tv: match delicato per i play out

Bisceglie Sicula Leonzio, in diretta dal Ventura, è la sfida in programma oggi, sabato 27 giugno 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. Il terzo campionato italiano torna di nuovo in campo e lo fa oggi, non per chiudere la stagione regolare, interrotta a inizio marzo per lo scoppio della pandemia, ma solo per disputare play off e play out, atti a decidere gli ultimi verdetti. Con la diretta tra Bisceglie Sicula Leonzio di questa sera dunque siamo impazienti di ammirare la sfida di andata dei play out della serie C del girone C: oggi dunque ci si gioca il 50% delle chance di scampare la retrocessione tra i dilettanti e già la decisiva gara di ritorno è attesa per il prossimo 30 giugno. Nel frattempo, vista la formula del torneo, sarà bene cominciare col piede giusto e una vittoria importante: sia Mancini che Grieco, come i rispettivi giocatori sono impazienti di dare ancora spettacolo, specie dopo oltre tre mesi di digiuno visto lo stop allo sport imposto per l’emergenza sanitaria, anche se certo non vi saranno tifosi allo stadio. Come è noto infatti tutte le sfide per la ripresa della Serie C, come dei campionati professionistici, verranno disputate a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Sicula Leonzio non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports.

LE PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE SICULA LEONZIO

Dopo 4 mesi di stop totale al calcio per lo scoppio della pandemia e in vista di una sfida secca, decisiva per le sorti dei due club, tra salvezza e retrocessione tra i dilettanti, certo non si prospetta un lavoro facile per i due allenatori, per le probabili formazioni della diretta tra Bisceglie e Sicula Leonzio. Pure però possiamo fare un tentativo e per la formazione nerazurrostellata immaginare ancora il 3-4-1-2 con cui ci eravamo lasciati a inizio marzo, nell’ultima sfida della stagione regolare del girone C, contro il Catania. Fissato il modulo, Mancini dovrebbe puntare su una difesa a tre che vedrebbe dal primo minuto titolati Joao da Silva, Diallo e Karkalis, mentre per la mediana si faranno avanti Mastrippolito, Zibert, Ferrante, Trovade e Petris, anche se certo non mancano solide alternative dalla panchina. In attacco infine potrebbe mancare Montero: sarà dunque Longo titolare al fianco di Gatto. Sarà invece il 3-5-2 lo schema di Grieco per il Sicula Leonzio, dove pure in difesa si faranno avanti dal primo minuto Ferrara, Bachini e Sosa. Nell’ampia mediana a 5 il tecnico dei bianconeri dovrebbe dunque affidarsi a Provenzano, Palermo e Bucolo al centro con Parisi e Bariti ai lati, anche se qui scalpitano per un posto dal primo minuto Sabatino e Tafa. Sono già consegnate le maglie in attacco con Catania affiancato da Lescano, che ha pure segnato l’ultimo gol del club prima dello stop, contro il Rende.



