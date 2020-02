Diretta Bisceglie Sicula Leonzio/ Streaming video tv: antipasto di playout? (Serie C)

Bisceglie Sicula Leonzio sarà diretta dal signor Claudio Petrella, si gioca alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio ed è valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Questo match del girone C è molto delicato, perché stiamo parlando di due squadre che lottano per salvarsi: domenica il Bisceglie ha ottenuto un pareggio a Caserta che tutto sommato si può considerare positivo come risultato, ma la classifica rimane deficitaria e infatti, se il campionato terminasse oggi, i nerazzurri sarebbero costretti a giocare i playout. Stessa situazione per la Sicula Leonzio, che per i punti ottenuti sul campo sarebbe ultima insieme al Rende; il -5 assegnato al Rieti per il momento fa sì che i siciliani non siano la squadra virtualmente retrocessa, ma la situazione rimane complessa. Tuttavia, i bianconeri di Lentini hanno dato una grande risposta sul campo nell’ultima giornata, schiantando con un 4-1 il Potenza che si sta giocando la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Dunque potenzialmente potremmo assistere ad una bella partita nella diretta di Bisceglie Sicula Leonzio; nel frattempo possiamo analizzare brevemente le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni attese al Gustavo Ventura.bisceglie

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Sicula Leonzio non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: come sempre l’appuntamento con la stagione della terza divisione, anche per quanto riguarda le partite di Coppa Italia, è con la piattaforma Eleven Sports che ne fornisce l’intera gamma. La sfida di oggi sarà dunque disponibile in diretta streaming video; ricordiamo che è possibile abbonarsi al servizio, sottoscrivendo un contratto stagionale, oppure ogni settimana acquistare la singola partita ad un prezzo che il portale ha stabilito all’inizio dell’annata, e che potrebbe variare in determinati casi debitamente segnalati.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE SICULA LEONZIO

Gianfranco Mancini potrebbe affrontare Bisceglie Sicula Leonzio con gli stessi undici che hanno pareggiato al Pinto; i tre ballottaggi aperti riguardano la corsia destra di centrocampo dove Turi insidia la maglia di Mastrippolito, la mediana con Zibert che può far sedere uno tra Nacci e Rafetraniaina e l’attacco, con il veterano Ebagua che resta in vantaggio su Claudio Ferrante. Per il resto, tutto confermato: in porta andrà Casadei, davanti a lui Karkalis, Hristov e Joao Silva compongono lo schieramento difensivo, a sinistra ci sarà Armeno che in questo modo completerà il settore di mezzo. Gli esterni del tridente dovrebbero invece essere Alessandro Gatto e Longo; conferme ovvie anche per la Sicula Leonzio dopo il poker al Potenza: nel 3-4-1-2 di Vito Grieco avremo Tafa, Bachini e Cristian Sosa a protezione del portiere Adamonis, due esterni che saranno Lia e Bariti a giocare in linea con il centrocampo nel quale Provenzano e Bucolo rappresentano la cerniera al centro dello schieramento. Un passo avanti Catania, che fluttua tra le linee cercando di far arrivare palloni giocabili ai due attaccanti: Grillo e Scardina, autore di una doppietta domenica scorsa, sono sostanzialmente certi del posto.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Bisceglie Sicula Leonzio sono i padroni di casa a partire favoriti, ma secondo l’agenzia di scommesse Snai la partita è equilibrata: il segno 1 per la vittoria dei pugliesi vale infatti 2,35 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,05 che è stato posto sul segno 2, che identifica il successo fuori casa. Per quanto riguarda il pareggio, anche in questo caso la potenziale vincita è molto vicina: scommettendo sul segno X andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte quanto investito.



