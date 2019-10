Diretta Bisceglie Ternana/ Streaming video tv: umbri favoriti (Serie C)

Bisceglie Ternana, in diretta dallo stadio Gustavo Ventura della città pugliese, è una partita fissata alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2019. Si scenderà in campo per la decima giornata del girone C del campionato di Serie C 2019-2020, potremmo già presentare Bisceglie Ternana come una partita tra due formazioni con ambizioni molto differenti. Vero che il cammino sarà ancora molto lungo, tuttavia i 9 punti del Bisceglie in classifica ci dicono come la priorità dei pugliesi debba essere quella di pensare alla salvezza, mentre la Ternana che ha ben 19 punti è tra le squadre che possono lottare non solo per un’ottima posizione in zona playoff ma anche per la promozione diretta che spetterà solamente alla prima. Gli umbri tuttavia devono riscattare la sconfitta a Bari subita domenica scorsa, d’altronde anche il Bisceglie ha perso nella scorsa giornata, sconfitto per 1-0 sul campo della Viterbese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Ternana non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE TERNANA

Vediamo adesso le probabili formazioni attese per Bisceglie Ternana. Per i padroni di casa pugliesi ipotizziamo un 3-5-2 con Casadei in porta; difesa a tre composta da Zigrossi, Diallo e Piccinni: nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Manicone, Rafetraniaina, Zibert, Abonckelet e Turi; infine il tandem d’attacco con Gatto e Ferrante. Quanto agli ospiti, la Ternana potrebbe ripartire dal modulo 4-3-1-2 e da questi possibili titolari: in porta Iannarilli; difesa a quattro con Parodi, Suagher, Bergamelli e Mammarella da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo Defendi, Paghera e Salzano; infine in attacco Furlan trequartista alle spalle delle due punte Ferrante e, Partipilo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico di Bisceglie Ternana. L’agenzia di scommesse Snai vede favoriti, anche se con differenze non così nette, gli ospiti, quotando il segno 2 a 2,05 mentre poi si sale fino a 3,65 per il segno 1, mentre alla quotazione di 3,10 volte la posta in palio ecco il pareggio, naturalmente segno X.



