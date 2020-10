Diretta/ Bisceglie Turris (Serie) streaming video tv: esordio dei pugliesi!

DIRETTA BISCEGLIE TURRIS: OSPITI MATRICOLA TERRIBILE!

Bisceglie Turris, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 20.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C, presso lo stadio Ventura di Bisceglie. Esordio per la formazione pugliese che dopo aver saltato le prime tre sfide di campionato, rinviate per il ripescaggio concretizzatosi ufficialmente solo a settembre, parte in uno scontro con una matricola del campionato che sta però imponendo la sua legge in avvio di torneo. La Turris infatti, dopo aver visto rinviato causa maltempo il match d’esordio ad Avellino, ha piazzato un doppio colpo casalingo battendo prima la Virtus Francavilla e poi la Viterbese, piegata con il punteggio di 2-1 nel turno infrasettimanale grazie alle reti messe a segno da Franco, autore della doppietta che ha deciso la partita. I Corallini sono riusciti a rendersi protagonista di una partenza brillante, centrare anche un primo colpo esterno sarebbe la conferma di una qualità tecnica davvero notevole per una neopromossa.

DIRETTA BISCEGLIE TURRIS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Bisceglie Turris, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE TURRIS

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Bisceglie e Turris. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca Rumma, schiereranno un 4-3-3. Probabile il tridente Benedetti-Lorusso-Cicerello in avanti e l’esperienza di Di Giorgio in difesa. Gli ospiti guidati in panchina da Francesco Fabiano affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Abagnale; Rainone, Lorenzini, Loreto, Esempio; Franco, Signorelli, Fabiano; Romano; Giannone, Persano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Bisceglie Turris grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,65, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,00, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,70 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA