Diretta/ Bisceglie Vibonese (Serie C) streaming video tv: sfida salvezza

DIRETTA BISCEGLIE VIBONESE: PUNTI CHE SCOTTANO!

Bisceglie Vibonese, in diretta domenica 25 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida salvezza ad alta tensione: i pugliesi con 8 punti di vantaggio sulla Cavese sperano ancora di incrementare di un’ulteriore lunghezza il vantaggio sui metelliani, cercando di ridurre il numero delle contendenti che si giocheranno la salvezza ai play out.

Spareggi salvezza che la Vibonese invece vorrebbe del tutto evitare, dopo l’ultima importante vittoria contro l’Avellino che ha portato i calabresi ad agganciare la Turris a quota 35 punti, al quintultimo posto in classifica, a -3 da Potenza e Virtus Francavilla. Nel girone C pur con 2 sole partite ancora da disputare la volata salvezza potrebbe dunque regalare colpi di scena inaspettati, con questa sfida che potrebbe spostare in maniera significativa l’ago della bilancia in classifica tra chi dovrà soffrire fino all’ultimo e chi invece potrà raggiungere la permanenza anticipata tra i professionisti.

DIRETTA BISCEGLIE VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Vibonese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE VIBONESE

Le probabili formazioni della sfida tra Bisceglie e Vibonese presso lo stadio Gustavo Ventura. I padroni di casa allenati da Giovanni Bucaro scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Spurio; Hassan, Priola, Vona, Giron; Sartore, Maimone, Romizi, Mansour; Makota, Rocco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giorgio Roselli con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Mengoni; Bachini, Vergara, Sciacca; Ciotti, Cattaneo, Pugliese, Statella, Mahrous; Spina, Parigi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Bisceglie Vibonese, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.65 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.70 volte quanto avrete deciso di puntare.

