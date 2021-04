Diretta/ Bisceglie Virtus Francavilla (Serie C), streaming tv: tra crisi e reazione

DIRETTA BISCEGLIE VIRTUS FRANCAVILLA:

Bisceglie Virtus Francavilla, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Momento delicato per le due formazioni pugliesi che si scontrano dopo aver recentemente entrambe cambiato allenatore. E’ accaduto al Bisceglie che ha richiamato Bucaro in panchina al posto di Papagni e che ha subito nell’ultima trasferta di Catanzaro la quarta sconfitta consecutiva.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: successo Cavese, Juve impatta

Nerazzurri sempre staccati di 8 punti dalla Cavese ma anche a -8 dalla Vibonese che, allargando ulteriormente la forbice in classifica, si salverebbe direttamente costringendo di fatto il Bisceglie al play out con la Paganese. Dall’altra parte la Virtus Francavilla sembra l’unica formazione che può ancora insediarsi in zona play off tra quelle attualmente escluse. L’arrivo in panchina di Colombo ha regalato una scossa e l’ultima vittoria contro la Cavese ha riportato a +5 dalla Vibonese la Virtus e a -4 dalla Casertana decima: trovando la giusta continuità sarà possibile chiudere il campionato guardando avanti piuttosto che indietro.

Diretta/ Fermana Feralpisalò (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA BISCEGLIE VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Virtus Francavilla è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della sfida tra Bisceglie e Virtus Francavilla presso lo stadio Gustavo Ventura. I padroni di casa allenati da Giovanni Bucaro scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Spurio; Vona, Altobello, Priola; Giron, Romizi, Mansour, Gilli; Sartore; Makota, Musso. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto Colombo con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Costa, Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Castorani, Franco, Mastropietro, Nunzella; Ciccone, Vazquez.

Diretta/ Fano Modena (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Bisceglie Virtus Francavilla, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.60 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 2.90 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.85 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA