Diretta Bisceglie Virtus Francavilla/ Streaming video tv: sarà riscatto? (Serie C)

Bisceglie Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Marco Acanfora, è la partita in programma oggi domenica 27 ottobre 2019, e valida per la 12^ giornata della Serie C, girone C: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Sfida interessante che caratterizza la parte bassa della classifica, col Bisceglie che deve necessariamente dare frutto alla sua voglia di sopravvivenza dato che un’altra sconfitta potrebbe non essere di certo d’aiuto per la formazione. I padroni di casa stanno vivendo un periodo non di certo ottimale, visti i recenti risultati: nelle ultime cinque gare, infatti, il Bisceglie ha rimediato solamente due punti, con tre sconfitte pesanti che hanno, almeno in parte, colpito anche l’umore della stessa società calcistica, che si ritrova ora nella zona dei play off per la retrocessione. La Virtus Francavilla su trova anch’essa in una situazione non di certo migliore rispetto a quella della formazione padrona di casa: sono quattro i punti ottenuti nelle ultime cinque gare disputate dalla formazione ospite, con una vittoria che sembrava avesse riportato un briciolo di speranza in una squadra che fatica parecchio a lasciare il proprio marchio nella competizione.

Inoltre occorre sottolineare come la Virtus non abbia realizzato un grande numero di azioni da rete nella scorsa gara, dimostrandosi quindi poco organizzato specialmente nel reparto offensivo.

La diretta tv di Bisceglie Virtus Francavilla non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

La formazione del Bisceglie è probabilmente quella che, nell’ultima sfida, ha permesso alla squadra di ottenere un prezioso pareggio. Pertanto l’allenatore potrebbe schierare gli undici titolari della scorsa gara ovvero Casadei, Turi, Hristov, Piccinni, Mastrippolito, Abonckelet, Zibert, Camporeale, Tarantino, Gatto e Monter. Il reparto difensivo della formazione padrona di casa si è dimostrato poco sicuro nel corso delle ultime partite, non riuscendo nell’intento di evitare che le diverse azioni da gol da parte degli avversari si susseguissero in maniera anche abbastanza continuativa. Maggiore copertura in difesa e voglia di rischiare da parte del Bisceglie, che deve necessariamente ottenere punti per evitare la retrocessione. La formazione della Virtus Francavilla può essere la seguente, ovvero Poluzzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Bovo, Zenuni, Gigliotti, Nunzella; Vazquez, Perez con quest’ultimo che ha dimostrato una buona condizione fisica ma che, allo stesso tempo, non è riuscito a essere incisivo come chiesto dall’allenatore nel corso delle ultime gare. Una situazione quasi di stallo per il reparto del centro campo, con poche azioni che comunque, nella maggior parte dei casi, si sono rivelate essere abbastanza pericolose per le formazioni avversarie.

La partita può essere seguita sul sito web Snai, con la diretta in streaming: proprio il portale mette a disposizione delle quote medie che vedono trionfare la formazione ospite, mentre il pareggio rappresenta la valida alternativa al risultato secco. Pochi gol per questa sfida calcistica, con Under 3,5 molto gettonato dagli scommettitori.





