Diretta/ Bisceglie Viterbese (Serie C) streaming video tv: etruschi alla riscossa

DIRETTA BISCEGLIE VITERBESE: SFIDA IN EQUILIBRIO

Bisceglie Viterbese, in diretta mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gustavo Ventura, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Etruschi alla riscossa dopo 3 vittorie consecutive che la Viterbese non era mai riuscita a mettere in fila in questa stagione. Turris, Bari e Cavese sono andate al tappeto contro i gialloblu che hanno compiuto un balzo in avanti potenzialmente decisivo in classifica. Addio alle ansie della lotta per non retrocedere, spazio a nuove ambizioni da gestire a -2 dalla zona play off. E la trasferta contro il Bisceglie sembra ora fondamentale per trovare continuità. I pugliesi sono ora penultimi in classifica dopo l’ultimo 3-1 subito sul campo del Palermo, i nerazzurri sono sempre allergici alla vittoria e con una sola lunghezza di vantaggio rispetto alla Cavese ultima in classifica. Per la Viterbese la quarta vittoria consecutiva sarebbe il paradiso, per il Bisceglie però un ko potrebbe spalancare le porte dell’inferno dell’ultimo posto nel girone C.

DIRETTA BISCEGLIE VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Viterbese non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE VITERBESE

Le probabili formazioni della sfida tra Bisceglie e Viterbese allo stadio Gustavo Ventura. I padroni di casa allenati da Aldo Papagni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Russo; Altobello, Priola, Vona; Tazza, Cittadino, Romizi, Pedrini, Giron; Sartore, Cecconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Taurino con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Besea, Bezziccheri, Bensaja, Salandria; Rossi, Tounkara.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Bisceglie Viterbese: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.95 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.50 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.00 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA