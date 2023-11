DIRETTA/ Boca Juniores Fluminense (risultato 0-0) video streaming tv: via alla finale! (4 novembre 2023)

DIRETTA BOCA JUNIORS FLUMINENSE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, inizia la diretta di Boca Juniors Fluminense, la finale della Copa Libertadores 2023 che consacrerà la squadra campione del Sudamerica. Il Boca Juniors è una delle tradizionali potenze del calcio sudamericano e cerca il suo settimo trionfo in Copa Libertadores, dal momento che gli argentini hanno già conquistato le edizioni del 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007, quindi grazie a due periodi gloriosi, uno alla fine degli anni Settanta e l’altro in tutto il primo decennio del XXI secolo. L’obiettivo è chiaro: agganciare l’Independiente al comando dell’albo d’oro della Copa Libertadores, perché la squadra di Avellaneda è stata per ben sette volte campione del Sudamerica.

Per la Fluminense invece c’è nel mirino il primo trionfo di sempre, che renderebbe questa squadra addirittura l’undicesima brasiliana capace di salire sul tetto del continente: finora abbiamo tre Libertadores a testa per San Paolo, Santos, Gremio, Palmeiras e Flamengo; due per Cruzeiro e Internacional; infine ne hanno vinta una ciascuna Vasco da Gama, Corinthians e Atletico Mineiro. La storia è molto diversa, ma adesso ciò conta solo relativamente: parola al campo del mitico Maracana per la diretta di Boca Juniors Fluminense! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOCA JUNIORS FLUMINENSE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI LIBERTADORES

La finale Boca Juniors Fluminense sarà trasmessa in diretta streaming video su MOLA. Per accedere alle partite attraverso questa piattaforma, che possiede i diritti di trasmissione della Copa Libertadores, della Sudamericana e di altri campionati come quelli brasiliano, argentino e olandese, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 3,99 euro. Per la visione della finale della Copa Libertadores, sarà possibile guardare il match scaricando l’applicazione MOLA su qualsiasi dispositivo mobile, inclusi pc, smartphone o tablet.

LA FINALE DI COPA LIBERTADORES!

Boca Juniors Fluminense, in diretta sabato 4 novembre 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, sarà una sfida valida per la finalissima della Copa Libertadores. La finale della Copa Libertadores 2023 vede l’incontro tra due storiche squadre sudamericane: il Boca Juniors e la Fluminense. Gli argentini hanno raggiunto l’atto conclusivo in modo straordinario, pareggiando tutte le partite della fase ad eliminazione diretta e qualificandosi solo attraverso i tiri di rigore contro Nacional, Racing e Palmeiras. È stato un percorso incredibile per gli Xeneizes, guidati dal prolifico attaccante Edinson Cavani, capaci di rimanere sempre in gioco e di colpire dalla fatidica linea dei tiri dagli undici metri.

Dall’altra parte, la Fluminense ha attraversato un percorso più regolare, ma non per questo meno impegnativo, eliminando l’Argentinos Juniors, l’Olimpia e, infine, l’Internacional in una entusiasmante semifinale tutta brasiliana che si è decisa con un’incredibile rimonta nella gara di ritorno. Ora le due squadre sono pronte a combattere nell’atto conclusivo di una Copa Libertadores che promette scintille, mettendo di fronte due club dal glorioso passato, entrambi desiderosi di riaffermarsi a livello internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS FLUMINENSE

Le probabili formazioni della diretta Boca Juniors Fluminense, match che andrà in scena allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Per il Boca Juniors, Jorge Almiron schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romero; Advincula, Figal, Valentini, Fabra; Medina, Pol Fernandez, Equi Fernandez, Barco; Merentiel, Cavani. Risponderà la Fluminense allenata da Fernando Diniz con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexander; Arias, Ganso, Keno; Cano.

BOCA JUNIORS FLUMINENSE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Boca Juniors Fluminense, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Copa Libertadores. La vittoria del Boca Juniors con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Fluminense, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA