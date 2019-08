Diretta/ Boca Juniors Almagro streaming video e tv: il debutto di De Rossi

Boca Juniors Almagro, in diretta dallo stadio Ciudad de La Plata, si gioca alle ore 2.10 della notte italiana fra martedì 13 e mercoledì 14 agosto, quando in Argentina saranno ancora le 21.10 di martedì sera. Si tratta della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Argentina 2019, ma naturalmente in ottica italiana Boca Juniors Almagro attira l’attenzione perché salvo sorprese dell’ultima ora è la partita che dovrebbe segnare il debutto ufficiale di Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors, che il centrocampista ex Roma ha scelto per vivere una affascinante esperienza al termine della sua lunghissima storia d’amore con i colori giallorossi. Niente Emirati, Giappone, Cina o Usa: De Rossi ha scelto di vivere ancora almeno un anno di calcio vero in Argentina, il Boca Juniors conta su di lui in termini anche di esperienza e carisma per rimanere come da tradizione ai vertici del calcio argentino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI DE ROSSI

La diretta tv di Boca Juniors Almagro non è prevista sui canali televisivi italiani e non vi possiamo neanche fornire i riferimenti di una diretta streaming video ufficiale. Di conseguenza i principali punti di riferimento saranno siti e profili social ufficiali delle due società, in particolare il Boca Juniors per quanto riguarda l’atteso debutto di Daniele De Rossi.

PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS ALMAGRO

Parlando delle probabili formazioni di Boca Juniors Almagro, ecco che gli Xeneizes allenati da Gustavo Alfaro dovrebbero proporre un 4-4-2 in cui De Rossi a centrocampo toglierà il posto a uno fra Campuzano e Marcone. In difesa potrebbero agire Buffarini, Izquierdoz, Goltz e Fabra da destra a sinistra davanti al portiere Andrada, poi come esterni di centrocampo Salvio a destra e Obando a sinistra, infine in attacco Hurtado oppure l’ex Inter e Lazio Zarate al fianco di un altro nome molto conosciuto, cioè Carlos Tevez. Per il Club Almagro (da non confondersi con il più celebre San Lorenzo de Almagro) allenato da Gastón Esmerado ci attendiamo invece il 4-2-3-1 che dovrebbe essere incentrato sulla prima punta Susvielles, anche se servirà un’impresa contro un Boca Juniors sicuramente superiore tecnicamente.



