Diretta Boca Juniors Benfica streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita al Mondiale per Club 2025, 16 giugno

DIRETTA BOCA JUNIORS BENFICA: CALDA SFIDA LATINA

Con la diretta Boca Juniors Benfica ci sarà un fortissimo tocco latino per una mezzanotte italiana all’insegna del divertimento all’Hard Rock Stadium di Miami. Saranno quindi le ore 24.00 fra lunedì 16 e martedì 17 giugno quando, con l’arbitraggio del messicano Cesar Ramos, si completerà la prima giornata del girone B per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA/ Chelsea Los Angeles (risultato finale 2-0): Sanchez salva, Fernandez la chiude (oggi 16 giugno)

Si tratta sicuramente di uno dei gironi più nobili, dal momento che è presente anche il Bayern Monaco, che ha esordito travolgendo i neozelandesi dell’Auckland City. Anche argentini e portoghesi dovrebbero quindi essere certi di arrivare almeno terzi, ma nella diretta Boca Juniors Benfica potrebbero giocarsi già una bella fetta della qualificazione.

Probabili formazioni Boca Juniors Benfica/ Quote: Di Maria è la star (Mondiale per Club 2025, oggi 16 giugno)

Il Boca Juniors non vince da qualche anno i titoli più ambiti, in Argentina e anche a livello sudamericano, però resta sempre ai vertici e grazie al ranking si è qualificato per questo primo Mondiale per Club “gigante”, che potremmo considerare l’erede della Coppa Intercontinentale, che gli Xeneizes hanno vinto per ben tre volte nella storia.

In questa stagione il Benfica in Champions League ha vinto allo Stadium contro la Juventus superando il girone e anche i playoff prima di cedere agli ottavi con due sconfitte contro il Barcellona, la delusione per le Aquile è arrivata invece nel campionato portoghese vinto dallo Sporting Lisbona. In ogni caso è una bella sfida latina e allora potrebbe valere la pena stanotte di seguire la diretta Boca Juniors Benfica.

Probabili formazioni Chelsea Los Angeles/ Quote: dubbi per Maresca (Mondiale per Club 2025, oggi 16 giugno)

BOCA JUNIORS BENFICA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La partita non sarà visibile su Mediaset, quindi la diretta Boca Juniors Benfica in tv non sarà disponibile sui canali “norrmali”, ma la piattaforma DAZN segue tutto il Mondiale per Club 2025 e quindi fornirà anche questa diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS BENFICA

Nelle probabili formazioni per la diretta Boca Juniors Benfica avremo il modulo 4-2-3-1 per gli Xeneizes allenati da Miguel Angel Russo. L’elenco degli undici potenziali titolari si aprirà con Marchesin in porta; Blondel terzino destro, Battaglia e Rojo difensori centrali e il terzino sinistro Blanco giocheranno davanti a lui; Delgado ed Herrera invece nel cuore del centrocampo, mentre qualche metro ancora più avanti, sulla trequarti offensiva, citiamo Zeballos, Palacios e Zanon, con il centravanti Merentiel a completare i possibili undici titolari del Boca Juniors.

Angel Di Maria, che al termine del Mondiale per Club tornerà in patria, sarà invece la stella del tridente d’attacco portoghese con il centravanti Pavlidis e l’altra ala Akturkoglu nel modulo 4-3-3 dell’allenatore lusitano Bruno Lage. Per il resto, ecco che tra i pali dovrebbe giocare Trubin, con la difesa a quattro composta invece da Araujo, Antonio Silva, Otamendi e Carreras. Il Benfica quindi a Miami dovrebbe proporci un centrocampo a tre, nel quale i titolari potrebbero essere Aursnes, Florentino e Kokcu.

PRONOSTICO E QUOTE

Il calcio europeo ha un vantaggio che si mostra bene nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Boca Juniors Benfica, che vede i portoghesi favoriti forse anche più nettamente del previsto. Il successo del Benfica è indicato a 1,60, con il pareggio si arriva a 3,90 e se invece fosse il Boca Juniors a vincere ecco una quota 5,75 davvero appetitosa.