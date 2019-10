Video/ Boca Juniors River Plate (1-0): highlights e gol del Superclasico

Il video di Boca Juniors River Plate ci parla di un superclasico che si è giocato per le semifinali di Copa Libertadores e che è terminato col risultato finale di 1-0. La gara è stata decisa da una giocata di Hurtado che al minuto 80 ha capitalizzato un bel pallone servitogli su un vassoio d’argento da Mauro Zarate, al termine di una gara che fino a quel momento era stata letteralmente dominata dagli xeneizes. Le statistiche ci parlano di un Boca in grado di tirare per ben 21 volte anche se solamente in 5 casi verso la porta, rispetto agli “appena” 7 tiri degli ospiti che lo specchio l’hanno visto una sola volta. Come sempre a farla da padrona sono state le stupende coreografie offerte dalle due tifoserie oltre a diversi campioni schierati in campo da Carlitos Tevez a Salvio passando per Almendra, Montiel e Palacios. (agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA BOCA JUNIORS RIVER PLATE

Boca Juniors-River Plate, diretta dal brasiliano Sampaio, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 2.30 italiane, sarà una sfida valevole per la semifinale di ritorno della Copa Libertadores. El SuperClasico, come viene definito lo storico derby di Buenos Aires in Sudamerica, in questa stagione è arrivato in semifinale, dopo che nel 2018 si era trascinato in una finalissima con incidenti che avevano portato il match di ritorno ad essere spostato a Madrid, dove il River Plate ha conquistato una storica edizione del trofeo. Il Boca per riscattarsi però dovrà compiere una vera impresa in questa semifinale di ritorno, visto che il match d’andata al Monumental è terminato 2-0 per il River con un rigore di Borre e un gol di Ignacio Fernandez. Alla Bombonera servirà dunque una vittoria con tre gol di scarto (o un 2-0 per andare ai supplementari) agli “Xeinezes” per vendicare l’onta della finale persa un anno fa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Boca Juniors-River Plate non sarà visibile in diretta tv, sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta del match in streaming video via internet sarà disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati DAZN, che potranno collegarsi sul sito dazn.it tramite pc oppure all’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS RIVER PLATE

Le probabili formazioni di Boca Juniors-River Plate, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 2.30 italiane, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Copa Libertadores. 4-4-2 per il Boca Juniors allenato da Alfaro: Andrada; Buffarini, Lopez, Izquierdoz, Mas; Salvio, Marcone, Almendra, Mac Allister; Tevez, Abila. Daniele De Rossi ha risolto i problemi fisici che l’hanno afflitto nelle ultime settimane ed è stato convocato, potrebbe subentrare dalla panchina nel corso del match. 4-4-2 anche per il River Plate allenato da Gallardo: Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Fernandez, Perez, Palacios, De la Cruz; Suarez, Santos Borré.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Boca Juniors lievemente favorito per la conquista della vittoria contro il River Plate, anche se come detto per qualificarsi in finale di Copa Libertadores agli “Xeinezes” serviranno tre gol di scarto. Vittoria del Boca quotata 2.55, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, successo esterno del River quotato 2.90. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 offerto a una quota di 2.20 e under 2.5 quotato invece 1.65.

LE IMMAGINI DELLA PARTITA





