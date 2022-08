Diretta Bochum Bayern Monaco/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 32

Diretta Bochum Bayern Monaco: i testa a testa

Aspettando la diretta di Bochum Bayern Monaco, match valevole per la terza giornata di campionato tedesco, ci gustiamo i precedenti tra le due compagini. Gli scontri totali tra le due squadre sono 32. I favori del pronostico, come facilmente intuibile, sono in favore della squadra ospite: il Bayern Monaco. All’interno dei 32 incontri realizzati tra le due squadre lo spazio per le vittorie del Bochum è di sole 2 gioie. I pareggi sono stati 7, mentre invece la vittoria del Bayern Monaco è avvenuta le restanti 23 volte durante gli scontri storici. Statistica interessante è che 6 volte su 32 match, la sfida è terminata con il risultato di 1-3 per il Bayern Monaco.

Altro risultato spesso uscito tra le due formazioni tedesche è quello di 1-2 sempre rivolto verso i bavaresi. Lo scorso anno, le due squadre, si sono affrontate ed i risultati sono stati di 2-4, in favore del Bayern Monaco, quindi al Vonovia Ruhrstadion. Al ritorno, invece, un pesante 7-0 per i bavaresi, ha portato i 3 punti alla squadra del tecnico Nagelsmann e del vecchio bomber Robert Lewandowski autore, tuttavia, di un solo gol in quell’incontro.

Diretta Bochum Bayern Monaco streaming video tv: dove vedere la partita

Anche per quest’anno l’unico modo per seguire la diretta tv di Bochum Bayern Monaco sarà attraverso Sky Sport per quanto riguarda naturalmente gli abbonati. La diretta streaming video invece sarà disponibile per tutti gli abbonati Now.

Bochum Bayern Monaco, un risultato già scritto in partenza?

Aspettando la diretta tra Bochum Bayern Monaco di questo pomeriggio alle ore 17,30 di domenica 21 Agosto, per la terza giornata di Bundesliga, diamo un’occhiata a come arrivano le due squadre sul rettangolo da gioco: per la neopromossa Bochum si prospetta una partita difficile se non impossibile da sbancare contro la corazzata Bayern guidata da Nagelsmann. I padroni di casa però nelle precedenti uscite sono stati capaci di mettere a referto più di un goal, certo che in Germania si ha la tendenza ad un calcio ultra offensivo con difese molto leggere, però i risultati messi a segno dal Bochum denotano una certa propensione da parte degli attaccanti a vedere la porta.

Per questa terza giornata della massima serie tedesca Bochum Bayern Monaco parte probabilmente con un risultato già scritto: gli ospiti infatti non hanno sofferto più di tanto la partenza di Lewandoski e anzi la partenza dell’attaccante polacco ha lasciato spazio ai trequartisti di esprimersi al meglio, infatti il Bayern arriva alla partita con già due vittorie aspettando la terza. Che molto probabilmente potrebbe finire con un’epopea degli uomini di Nagelsmann.

Probabili formazioni Bochum Bayern Monaco

In attesa dell’inizio della diretta tra Bochum Bayern Monaco diamo uno sguardo a come si presenteranno le due compagini in campo con le probabili formazioni: i padroni di casa del Bochum schiereranno molto probabilmente con il 3-4-1-2 con la punta Zoller pronta a guidare l’attacco dopo la doppietta messa a segno nella partita contro l’Hoffenheim. Due goal che però non bastati a evitare la sconfitta.

Niente di nuovo invece casa Bayern Monaco che si presenterà sul rettangolo verde con il 4-2-3-1 presentando Mane come falso nove. Da notare come in questa rosa proposta nelle precedenti due uscite da Nagelsmann, Muller passa da trequartista a esterno destro. Un ruolo a cui ci dovremmo abituare e che ha già portato fortuna agli ospiti. Infatti Muller ha già fatto un goal nella precedente giornata contro il Wolfsburg. Essendo una partita contro una neopromossa forse questa sarà la prima volta che potremmo vedere l’ex juventino De Ligt in mezzo al campo, anche se l’allenatore difficilmente cambia modulo se non per fare turnover. Soprattutto adesso che la squadra deve abituarsi al nuovo stile di gioco.

Pronostici e quote

Prima di immergerci nella diretta Bochum Bayern Monaco diamo uno sguardo alle quote che la snai riserverà per il pronostico su questa partita: per la difficile vittoria dei padroni di casa la quota è di 11,50, mentre per un pareggio si parla invece di una quota pari a 7. La snai da per super favorito il Bayern Monaco mettendo la quota per una sua vittoria a 1,20.











